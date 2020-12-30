مكون ساحر يخترق فروة الرأس وينمو الشعر بغزارة وبدون توقف ولن يتساقط بعد اليوم

مكون ساحر يخترق فروة الرأس وينمو الشعر بغزارة يعاني الكثير من الناس من تساقط الشعر، وفراغ كبير في فروة الرأس لدرجة الصلع، وقد استخدموا الكثير من المنتجات غالية الثمن، لمنع التساقط وإنبات الشعر لكن دون فائدة، وفي هذا المقال سنعرض عليكم وصفات منزلية فعالة في انبات الشعر والتخلص من الصلع ووقف التساقط نهائيا، لها مفعول قوي لنمو الشعر تابعوا معنا. وصفة الثوم وزيت جوز الهند مقادير الوصفة عدد قليل من فصوص الثوم الطازج.

أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون. كيفية الاستعمال قومي بسلق فصوص الثوم جيدًا في وعاء من زيت الزيتون ومقدار من زيت جوز الهند، من أجل الحصول على أقصى استفادة من الثوم لنمو الشعر.

بعد سلق الخليط اتركية حتي يدفيء وضعي الخليط علي الشعر ثم يُدلك في فروة الرأس والشعر بالكامل، ويوزع بالتساوي في جميع أنحاء الشعر من الجذور إلى الأطراف والشعر كله واماكن الصلع ومقدمة الرأس، للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية مما يساعد على إطالة الشعر وتكثيفه.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي لمدة ثلاث ساعات علي الاقل، ثم اشطفيه جيدًا بالشامبو والبلسم للتخلص من رائحة الثوم.

للحصول على أفضل نتيجة، قومي بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع. فوائد الوصفة للشعر الثوم غني بالكبريت وهذا المكون ضروري للعناية بالشعر مما يساعد في نموه ومنع تساقطه.

الثوم بمفرده على الشعر له فوائد سحرية ومنها انبات الفراغات فإن إضافة مكونات أخرى مثل الزيوت الطبيعية وزيت الزيتون يساعد في تعزيز نمو الشعر وزيادة طول الشعر وكثافته وحتى جعله أكثر نعومة.

يعتبر الثوم من أفضل العناصر الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في حل العديد من مشاكل الشعرلأنه يعمل على نطاق واسع في علاج تساقط الشعر ، ويسرع نموه بشكل كبير.

، ويسرع نموه بشكل كبير. وصفات الشعر التي تحتوي علي الثوم هي من أكثر الوصفات الناجحة في تطويل الشعر.

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