تخزين البطاطس وتفريزها لمدة سنة وتطلع مقرمشة 100%

طريقة حفظ وتخزين البطاطس، يعتبر البطاطس من أهم الوجبات الأساسية التي يجب أن تتواجد في كل منزل ولا يتم الاستغناء عنه بصورة نهائية، فإن البطاطس لها قيمة غذائية كبيرة وذلك لأنه يحتوي على البوتاسيوم المهم للغاية لجسم الإنسان فقد يحتوي البطاطس على كمية من الألياف والكربوهيدرات، وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تخزين البطاطس في المنزل بطريقة صحيحة وسليمة لمدة طويلة، وهذا ما سوف نقدمه إليكم في هذا المقال.

في بداية الأمر يتم تنظيف البطاطس بصورة جيدة وبعد ذلك يتم التخلص من البثور المتواجدة باللون البني. بعد أن يتم تقشير البطاطس يتم وضع البطاطس في مياه وملح حتى لا يتغير لونه على الإطلاق. يتم وضع البطاطس في المياه المقلي وتركه على النار لمدة دقيقتين. يتم رفع البطاطس من المياه المغلي وتركه على النار لحين أن يبرد بصورة تامة ويكون من السهل تخزينها. يتم وضع البطاطس على ورق الزبدة حتى لا تلتصق مع بعضها البعض. يتم وضع البطاطس في الفريزر لمدة أربعة ساعات لحين أن تتجمد. يتم وضع البطاطس في أكياس لحين يكون الكيس متناسب مع كمية الوجبة.

طريقة تخزين البطاطس في الفريزر:ملحـــوظة هـــامة:

في حالة تحمير البطاطس يستحسن أن يكون الزيت ساخن ويتم وضع البطاطس فور أن تخرج من الفريزر لحين أن تتحمر وتقرمش.

يتم اختيار البطاطس السليمة التي تخلو من العيوب.

وضعها في كيس من القماش.

لا يتم وضع البطاطس مع الثوم أو البصل حتى لا ينشط تخمير البطاطس يستحسن وضعه في مكان جيد للتهوية.

يمكن أن يتم وضع ثمرة من التفاح معه فذلك يزيد من عمر البطاطس أو يتم تخزينها بالقرب من الليمون.

طريقة حفظ البطاطس بقشره: