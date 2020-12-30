- 1/2
- 2/2
يعد طاجن البسلة باللحمة من أفضل الأكلات التي تقدم في فصل الشتاء، لما يحمله من فوائد عديدة لجسم الإنسان، ويرجع ذلك السبب لاحتوائه على مجموعة من الخضروات الكثيرة، ويتم تقديمه مع الأرز الأبيض ويمكن الاكتفاء بتقديمه بجانب العيش البلدي، ويعد تحضيره من الأمور البسيطة التي لا تحتاج إلى وقت طويل، فهو عبارة عن قطع من اللحم مشوحة مع البصل والجزر ومكعبات البطاطس والبازلاء، ثم تغمر بعصير الطماطم ويدخل الفرن ليأخذ لونا جميلاً يجعلك ترغبين في تحضيره يومياً، حيث يمتاز بمذاقه الجميل ورائحته الشهية، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكي أبسط طريقة لشرح مكونات وطريقة عمل طاجن البسلة باللحمة في الفرن.مكونات عمل طاجن البسلة باللحمة في الفرن
يتكون طاجن البازلاء باللحمة من مكونات مفيدة جداً وذات قيمة غذائية عالية وهي كالتالي:ـ
- كيلو من اللحم مقطع إلى أجزاء صغيرة.
- نصف كيلو من البسلة.
- نصف كيلو من الطماطم مفروم ناعم.
- ربع كيلو من الجزر.
- 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.
- 1 بصلة كبيرة الحجم.
- 2كوب من الماء.
- ملعقة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 ملعقة سمنة.
- ملعقة كزبرة جافة.
- فلفل حار حسب الرغبة.
يتم تحضير طاجن البسلة باللحمة بالفرن باتباع الخطوات الآتية:ـ
- يتم غسل اللحم جيداً وتقطيعه إلى أجزاء صغيرة، ثم نعمل على تقطيع البصل إلى أجزاء صغيرة جداً.
- نضع إناء على النار ونضيف إليه السمنة وثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل، ثم نضيف إليه قطع اللحم ونضيف الفلفل الأسود والكزبرة الجافة والملح، ونقلب قطع اللحم حتى تأخذ اللون البني.
- نعمل على تقطيع البطاطس والجزر إلى مكعبات صغيرة، ثم نضيفهم إلى قطع اللحم ونقلب باستمرار، بعد ذلك نضيف كمية البسلة بعد تقشيرها.
- بعد ذلك نضيف عصير الطماطم ونتركه يغلي مع المكونات حتى تتشرب عصير الطماطم، ثم بعد ذلك نضيف كمية الماء ونترك المكونات تغلي مع عصير الطماطم والماء لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نرفع الإناء من على النار، ويتم سكب المكونات في طاجن لتدخل الفرن.
- نتركه في الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية، حتي يغلي ويحمر الوجه.
- يسكب في طبق التقديم مع الأرز الأبيض، ويقدم بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن البسلة باللحمة في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.