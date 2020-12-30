طريقة عمل طاجن البسلة باللحمة في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

يعد طاجن البسلة باللحمة من أفضل الأكلات التي تقدم في فصل الشتاء، لما يحمله من فوائد عديدة لجسم الإنسان، ويرجع ذلك السبب لاحتوائه على مجموعة من الخضروات الكثيرة، ويتم تقديمه مع الأرز الأبيض ويمكن الاكتفاء بتقديمه بجانب العيش البلدي، ويعد تحضيره من الأمور البسيطة التي لا تحتاج إلى وقت طويل، فهو عبارة عن قطع من اللحم مشوحة مع البصل والجزر ومكعبات البطاطس والبازلاء، ثم تغمر بعصير الطماطم ويدخل الفرن ليأخذ لونا جميلاً يجعلك ترغبين في تحضيره يومياً، حيث يمتاز بمذاقه الجميل ورائحته الشهية، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكي أبسط طريقة لشرح مكونات وطريقة عمل طاجن البسلة باللحمة في الفرن.

مكونات عمل طاجن البسلة باللحمة في الفرن

يتكون طاجن البازلاء باللحمة من مكونات مفيدة جداً وذات قيمة غذائية عالية وهي كالتالي:ـ

كيلو من اللحم مقطع إلى أجزاء صغيرة.

نصف كيلو من البسلة.

نصف كيلو من الطماطم مفروم ناعم.

ربع كيلو من الجزر.

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

1 بصلة كبيرة الحجم.

2كوب من الماء.

ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة سمنة.

ملعقة كزبرة جافة.

فلفل حار حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير طاجن البسلة باللحمة بالفرن باتباع الخطوات الآتية:ـ