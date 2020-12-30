حضري عجينة السمبوسة في البيت بمكونات بسيطة واقتصادية

السمبوسة تعتبر من أشهر الأطباق التي توجد في الكثير من المطاعم، لأنها من الأكلات التي يتناولها الكثير بكثرة، وتتميز بطعمها اللذيذ والمقرمش، ورائحتها القوية الجذابة، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، ولكن بعض السيدات لا تجيد تحضير عجينة السمبوسة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة. طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة المكونات 2 كوب كبير من الدقيق.

¼ كوب كبير زيت ذرة.

كوب إلا ربع من الحليب الفاتر.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون المسحوق.

زيت للقلي. خطوات تحضير عجينة السمبوسة الهشة اخلطي الكمون مع مقدار الدقيق، والملح جيدا في وعاء كبير، ثم ضيفي زيت الذرة، والحليب إلى خليط الدقيق.

اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة.

ضعي العجينة بوعاء محكم الغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة 60 ساعة حتى تتخمر.

قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، ثم قطعي العجينة إلى عدة اجزاء، حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة للإستخدام.

قومي بحشو السمبوسة حسب الرغبة، ثم لفي عجينة السمبوسة.

ضعي مقلاة كبيرة بها الزيت على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن، ثم ضعي السمبوسة بالزيت.

اتركي السمبوسة حتى تكتسب اللون الذهبي، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل حشو السمبوسة باللحم المفروم خطوات تحضير عجينة السمبوسة الهشةطريقة عمل حشو السمبوسة باللحم المفروم المكونات 500 جرام لحم بقري مفروم.

كوب متوسط من البصل المهروس.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

3 ملاعق متوسطة من الزبدة النباتي. بالخطوات تحضير حشو السمبوسه باللحم المفروم ضعي وعاء مناسب به مقدار الزبدة على نار هادئة، حتى يسخن مقدار الزبدة.

ضيفي مقدار البصل المهروس إلى الوعاء، ثم اتركيه لمدة 60 ثانية، ثم ضيفي إلى البصل مقدار اللحم.

اتركي الوعاء على نار متوسطة حتى ينضج اللحم، ثم ضيفي باقي المكونات إلى اللحم، ثم اخلطيهم جيدا، اتركي خليط اللحم يهدأ قليلا.

وزعي خليط اللحم على قطع العجين، ثم قومي بلف عجينة السمبوسة.

ضعي السمبوسة في صينية مدهونة بقليل من السمن، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق على نار هادئة، حتى تنضج السمبوسة، قومي بتقديم السمبوسة قبل أن تهدأ. بالخطوات تحضير حشو السمبوسه باللحم المفروم

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