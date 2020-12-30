أكلات تفيد في التدفئة في فصل الشتاء،وتكسب الجسم التي تعطيه الدفء سعرات حرارية قوية، كما أنها تحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على إعطاء الجسم الطاقة الحرارية المميزة،وأهم أنواع هذه الأطعمة من النشويات التي تكسب الجسم الدفئ، وتزيد من الطاقة في الجسم.

أكلات تفيد في التدفئة في فصل الشتاء وأهمهم الزنجبيل

ويعكا الزنجبيل على تدفئة الجسم بشكل طبيعي فعند إضافته في الطعام، أو شربه كمشروب فإنه يكسب الجسم الطاقة الحرارية وينشط الدورة الدموية مما يؤدي لمقاومة برودة الجو، كما أن تناوله يعطي إحساس الشبع، لذلك يفضل تناوله يوميا في الطقس البارد أو إضافته في مكونات الطعام .

أكلات تفيد في التدفئة الفاصوليا البيضاء

تعمل علي تزويد الجسم بالطاقة لمدة طويلة أثناء اليوم والتدفئة في الطقس البارد، وتحضير الفاصوليا يتم في شربة مكونة من بعض الخضروات والتوابل ويمد الجسد بالدفء، وأيضا يعمل على الشعور بالشبع .

البطاطس تحارب البرد

تتميز البطاطس أن بها فيتامين ج، والذي يعمل كمضاد للالتهابات كما يحارب البرد بشكل كبير، وينبغي المحاولة في تناولها للأطفال في الطقس الشديد وذلك لأنها تعطي الكثير من الدفء وخاصة لدى الأطفال ،حيث انهم يحبوا تناولها في كثير من الطرق.

القرنبيط يوفر الشعور بالحرارة

يتميز القرنبيط أن به فيتامين ج، والذي يعمل علي زيادة المناعة بشكل قوي، وهو غني بالألياف التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع، لذلك ينبغي أكلها دائما خاصة في فصل الشتاء ليوفر الطاقة للجسم والدفء.

الشوفان

يعتبر الشوفان من الحبوب النباتية والذي يمد الجسم بالطاقة، كما أنه غني بالبروتين ويقضي علي الشعور بالجوع وقت تناوله، كما يعرف بأنه يخفض نسبة الكوليسترول الزائد، يجعل الصحة العامة للإنسان أفضل بكثير، من الأفضل أن يتم تقديم الشوفان بمزيد من البروتينات كالدجاج أو اللحوم لزيادة فائدته .

التفاح

يكسب الجسم كثير من الطاقة، وخاصة إذا تم طبخها فهي تعطي الكثير من الدفئ، فهي طريقة مميزة للغاية في التدفئة للأطفال، فالتفاح غني بالألياف الخاصة لتدفئة الجسم، كما أنه يحتوي على الحديد الذي يزيد من مناعة الجسم .

الفشار

تعد من الأكلات التي يفضل تناولها في فصل الشتاء حيث انه تؤدي للشعور بالشبع،و يمكن صنعه بمعلقة زيت واحدة، لذا يعتبر من الأكلات سهلة الصنع في المنزل .

حمض الشام

يعتبر من الأطعمة التي تعمل على الدفء، يصنع حمص الشام بوضع، والليمون عليه بالإضافة إلى الثوم والطماطم.

الذرة المشوي

الذرة المشوي يتميز بقيمته الغذائية العالية كما أنه لايعمل علي زيادة الوزن ويكسب الجسم الدفء والطاقة.