دراسات: تأثيرات كورونا الجسدية والنفسية قد تمتد لسنوات

فيروس كورونا المرض العالمي السريع الانتشار والذي قضى على حياة أكثر من مليون ونص المليون شخص، وأصاب قرابة الخمسين مليون في العالم، تؤكد الدراسات الطبية أنه لن يترك البشرية بسهولة، بداية من تطوروه وتحوره وصولًا إلى تأثيره طويل المدى على المتعافين منه والذي قد يمتد لسنوات طويلة، وعن تلك التأثيرات رصدنا الدراسات التالية:

تأثيرات كورونا الجسدية والنفسية:

يقول مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إن واحدًا من كل خمسة ناجين من كوفيد يعاني من أعراض مستمرة بعد خمسة أسابيع من التعافي الأولي، وأكثرها شيوعًا هو التعب والسعال المستمر والصداع، ومن ذلك بات هنالك ما يسمى بـ "كوفيد طويل المدى''، وهو المصطلح العام الذي يُعطى لمجموعة واسعة من الأعراض التي لا تزال قائمة بعد أشهر من اختفاء المرض الأصلي، وضمن هذه التأثيرات وردت في الدراسة التالية:

توصلت دراسة أميركية جديدة إلى أن فيروس كورونا المُستجد ربما يتوغل ليصيب المخ، لأنه يحمل بروتينًا قادرًا على اختراق الحاجز في الجزء العلوي من الحبل الشوكي.

وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، توصل باحثون من جامعة واشنطن إلى أن البروتين الشائك للفيروس القاتل، والذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا البشرية، يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي لدى الفئران.

ويعتقد الباحثون أن نفس العملية ربما تحدث للبشر، مما قد يفسر بعض الأعراض غير العادية التي تصيب مرضى كوفيد-19، مثل الصداع وضبابية الدماغ وحتى النوبات الدماغية.

تأثيرات كورونا النفسية:

قال أطباء نفسيون بريطانيون، إن أزمة وباء كورونا، التي سادت العالم خلال 12 شهرا بعام 2020، تمثل أكبر تهديد للصحة النفسية منذ الحرب العالمية الثانية، وسيظل أثرها لسنوات بعد السيطرة على الفيروس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن الدكتور أدريان جيمس، رئيس الأطباء النفسيين في "رويال كوليدج"، الذي يعد أحد أكبر الأطباء النفسيين في بريطانيا، فإن مزيجا من المرض وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية كان وسيكون لها تأثير عميق على الصحة العقلية للبشر، والذي يمكن أن يستمر بعد السيطرة على الوباء.