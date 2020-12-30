5 وصفات سريعة لفرد طبيعي للشعر المموج والهائش وتنعيمه فورا

سنقدم لكم خمس وصفات فرد طبيعية سريعة للشعر المموج، الهائش، الفريزي او المجعد وتنعيم الشعر الخشن، فمن المحزن انه اذا كنت تملكين هذا النوع من الشعر فعند غسيله ينتفخ ويصبح جاف، وحتى اذا قمت بعمل السيشوار فلن يبقى على شعرك لمدة طويلة، وأيضا هناك شعيرات تتطاير، وهنا يصبح في الغالب الشعر جاف، وهناك بعض الشعر الدهني الذي تكون به الشعرات تتطاير، ولكن اغلبية هذا النوع من الشعر يكون جاف وخشن جداً، اذاً اليوم ساريكم خمس وصفات لكي تعملوا على اصلاح الشعر الخشن، ولكي يصبح الشعر حريري وناعم وجميل جداً.

والان دعونا من المقدمات … سأقدم لكم المكونات ونبدأ بأول وصفة، وهي وصفة سهلة جداً وتعتمد فقط على خل التفاح مع الماء، نعم خل التفاح فما هو دور خل التفاح في علاج الشعر المموج؟ الخل يهدأ الشعر الهائج بطريقة رائعة جداً، وأيضا يرطب الشعر بطريقة جميلة، ويطرد القشرة والتقرحات من فروة الشعر، وأيضا يجعل الشعر بعد الغسل يبدو هادئاً، غير منتفخ، ناعم وسلس، اذا هذا رائع جداً فكيف سنستعمله؟

خل التفاح لإصلاح الشعر المجعد

نحضر ملعقة كبيرة من خل التفاح من اي نوع، سواء الأحمر، الأصفر او الأخضر، ونضع الملعقة الكبيرة من خل التفاح في قدر كبير من الماء، وبعد غسل شعرنا بالشامبو، نغسل الشعر بهذه الوصفة واتركيه على شعرك لمدة ثلاثون ثانية، ثم اشطفيه بالماء العادي ثم اذا ارتدي وضع ماسك او كونديشنر ليس هناك أي مشكلة، ربما تزعجك رائحة خل التفاح لكنها ليست مزعجة الى حد انك ستكرهين الرائحة، ومع وضع اي ماسك بعدها ستختفي الرائحة ولا تبقى عالقة على الشعر، اعتمدوا على هذه الطريقة كلما غسلتم شعركم فهي طريقة رائعة جداً، واستمروا في استعمالها للحصول على نتائج طويلة المدى.

وفوائد خل التفاح للشعر معروفة سواءً بالنسبة للبشرة، أو للشعر وخل التفاح يخلصكم من القشرة والتقرحات في فروة الرأس اذا كنتم تعانون منها، وهو رائع جداً كما قلت لكم ويمنع تكون القشرة مرة أخرى، وله فوائد عديدة وستبهرون بنتائجه، فهذه الوصفة تستخدم أيضا علاج للشعر الهائش والمموج للأطفال.

وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون لفرد الشعر المجعد نهائيا

نمر الان الى الوصفة الثانية من وصفات الفرد الطبيعي للشعر المجعد، وهذه الوصفة بها مكونان، وهما فاكهة الافوكادو وزيت الزيتون، وكما نعلم ان فاكهة الافوكادو مليئة بالأحماض الدهنية، وهي جدا رائعة في ترطيب الشعر وهناك بعض ذوات الشعر الجاف يلاحظن انه بعد استعمال الافوكادو شعرهن يصبح اكثر جفافاً، فهنا انصحهن بإضافة الزيوت اليه، خصوصاً اذا كان شعركم جاف فمن الضروري ان تضيفي كمية كبيرة من الزيوت، على سبيل المثال أضيفي للأفوكادو مقدار اربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وتخلطين الوصفة حتى يصبح قوامه كماسك للشعر وتضعينه على شعرك قبل ساعة من الغسل أي تضعينه ساعة على شعرك، وتضعين البونية البلاستيكي على شعرك ثم تغسلينه وستلاحظين النتيجة على الفور، ويصبح بعدها الشعر رطب جداً وتلاحظين لمعان رائع في شعرك، والشعر المموج يصبح هادئ وتستخدم هذه الوصفة أيضا علاج الأطراف المتقصفة للشعر، اذ تضربين بها عشر عصافير بحجرٍ واحد.

هذه الوصفة أيضا يمكنك استعمالها مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع وكأقل شيء مرة في الأسبوع. يجب ان تستعمليه عدة مرات لترين نتيجة دائمة بإذن الله. وهذه الوصفة تغير نوع الشعر الجاف إلي العادي، وتلعب هذه الوصفة دور كبير في تغيير نوعية الشعر، فإذا كان شعركم جاف انها ستغير نوعية شعركم، ولكن لا بأس اذا كنتم تحبون شعركم جاف لا تستعملوها.

صفار البيت وزيت الزيتون فرد طبيعي للشعر المموج

هذه الوصفة سهلة جداً وهي اصفر البيض أو صفاره مع زيت الزيتون. نعم!! زيت الزيتون مرة أخرى! كما نعلم فالزيتون له فوائد كثيرة في ترطيب الشعر، ويمكنكم تعويضه بزيت اخر كبذر الكتان، لكنني بصراحة بالنسبة للشعر الجاف أفضل كثيراً زيت الزيتون، ويحتاج جفاف الشعر الى صفار البيض اكثر من بياض البيض فسنحتاج هنا صفار بيضتان اذا كان شعركم طويل، وان لم يكن طويلاً فاكتفوا ببيضة واحدة، ونحتاج كذلك الى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، والأن نخلط البيض مع زيت الزيتون ونضعه على شعرنا، وهي أمنة على الأطفال، وتعتبر بديل البروتين والكيرياتين.

هناك من لا تستحب البيض على شعرها لكن أؤكد لكم ان له مفعول سحري في ترطيب الشعر الجاف لان الشعر الجاف يفتقر الى البروتين فهنا نعوض البروتين الذي يفتقد اليه الشعر الجاف بالبروتين الموجود في البيض، وسترون نتائج مبهرة مع الاستمرار في استعمال هذه الوصفة، ضعي هذه الوصفة على شعرك لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسلي شعرك بالشامبو المفضل لديك.

هذه الطريقة رائعة جداً جدا، وستلاحظون النتيجة مباشرة بعد استعمال هذه الوصفة ومع الاستمرار في استعمالها على الأقل مرتين في الأسبوع ، ويمكن استخدامها مرة واحدة للشعر النصف جاف، واذا اردتم نتائج سريعة وفورية لفرد الشعر، استعمليها 3 مرات في الأسبوع وستلاحظين نتيجة مبهرة وتغير شعرك من الجذور حتى الأطراف، وسيصبح شعرك جميل ولامع وحريري ، فهي أيضا حل سريع لعلاج الشعر المجعد للأطفال.

سنعتمد في هذه الوصفة على خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وخمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند اذا كان شعركم طويل، واذا كان شعركم قصير قللي الكمية، وتعتبر هذه الوصفة بسيطة وسهلة ويمكنك ان تعتمدي بالنسبة لترطيب شعرك الجاف، فمن السهل جداً الاعتماد على خلط نوعين من الزيت معا، فزيت جوز الهند مغذي بالنسبة للشعر، ومتميز بشكل كبير في ترطيب الشعر والبشرة، والهنود يستعملونه بصفة دائمة، كوصفة هندية لتنعيم الشعر، ونحن نعلم ان شعر الهنديات والهنود رائع جداً ولهذا فان هذه الوصفة انصحكم بها فهي جميلة جداً، استخدموها كحمام زيت، ونحن ننصح بعمل حمام زيت مرة الى مرتين في الأسبوع، لأنك بحاجة إلى العناية بالشعر الجاف، فنوعية الشعر المجعد أو الكيرلي أكثر أنواع الشعر وأسرعها للعودة إلى حالتها الطبيعية، نضع ماسك الزيت لعلاج الشعر المجعد على شعرنا لمدة ساعتين، وستلاحظين تغيير رائع على شعرك في الفور، ولن تحتاجي الى عمل استيشوار لشعرك بعد استعمال هذه الوصفة، ولمن لا تحب رائحة الزيتون كثيراً فهذه الوصفة لن تترك رائحة زيت الزيتون قوية على شعرك لأن زيت الكوكو نوت، أو زيت جوز الهند يخفف من رائحة زيت الزيتون كثيراً فهي وصفة رائعة جداً جداً لا تفوتوها.

علاج الشعر الهائش بخل التفاح وماء الكربونات .

واخر وصفة وهي وصفة جديدة للشعر الهائج، وهي غريبة بعض الشيء، فهي تعتمد على المياه التي تحتوي على الكربونات، وهي تفعل مفعول السحر في تتقيل الشعر الهائش، و المياه التي تحتوي على الكربونات لديها نسبة PH منخفضة فلا تقلقوا، وهذا يساعد الشعر على الترطيب فهو يهدئ فروة الشعر ويبقي الشعر انسيابي، وهنا نضعها على خل التفاح مباشرة ونستخدمها بعد غسل الشعر جيدا، ونشطف بها الشعر شطفة أخيرة، ستلاحظون من اول استعمال انها جميلة جداً وتهدئ من الشعر المموج، وتجعله رطب فهي خدعة جميلة جداً وسهله جدا انصحكم باستعمالها واذا لا تريدوا ان تبقى على شعركم، اشطفوا شعركم بها ثم اشطفوا شعركم بالماء العادي مرة أخرى لكي تختفي من شعركم.

طريقة غسل الشعر الصحيحة بعد حمام الزيت

من العادات الخطأ التي تقوم بها النساء بعد عمل حمام الزيت، وهو غسل الشعر بالشامبو الذي يحتوي على سلفات أو صوديوم، وهذا مضر جدا وسبب من أسباب جفاف الشعر، وتكون الطريق الصحيحة لغسل الشعر:

عدم استخدام أي شامبو يحتوي على سلفات أو صوديوم.

استخدام حمام الكريم على الشعر.

نترك حمام الكريم ثلث ساعة على الشعر.

نقوم بغسلة بالماء الفاترـ.

اذا كانت هذه هي الخمس وصفات التي قد وعدناكم بها، ونتمنى ان نكون قد نقلنا لكم تجربتنا في علاج الشعر الجاف أو المموج، ومقاومة تلفه بشكل كبير، فهذه الوصفات تعمل كمفعول السيروم الطبيعي للشعر، فهي رائعة جداً وننصح باستخدامها الدائم، وكالعادة اذا استعملتم واحدة من هذه الوصفات او جميعها اكتبوا لنا نتائجكم فسنسعد بها كثيرا.