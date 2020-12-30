الخيانة أو الغش مش شرط يبانوا من أول مرة لكن بيكون بتغييرات ملهاش تفسير للشخص اللي انت بتحبه مكنتش تعرفها بس التصرفاتوتصرفات مش طبيعية ومش متعودة عليها بتثبتلك إن الشخص ده بيأذيك أو مخبي عنك حاجه، ومش كل خيانة جسدية، ممكن تكون الخيانة بالمشاعر والأفكار زي أنه يتعلق ببنت غيرك او يفكر فيها، وممكن تكون مش بنت تانية ولا حاجة لكن تكون اهتمامات شريكك نفسها اتغيرت وبقى بيدي اولوية لحاجات تانية عنك.. خلينا نقولك على 10 علامات تحددي بيها الخيانة العاطفية وتعرفي منها شريكك بيخونك عاطفياً ولا لاء

10 علامات تحددي بيها الخيانة العاطفية وتعرفي منها شريكك بيخونك عاطفياً ولا لاء

1- الصديق المُفضل أولا

معظم الخناقات اللي بينكم هتلاقيها بسبب شخص ثالث في حياتكم وده غالبا بيكون صديق له مٌفضل وميقدرش يستغني عنه ومهما حاولتي تشرحي إن الشخص ده هو السبب هيبان إنك مجرد شخص غيور وبتسببي مشاكل علي الفاضي.

2- مفيش تغيير للخطط عشانك

قبل كده كان في اي وقت لو فيه فرصه أنه شريكك يقضي وقت معاكي هيفضي نفسه عشانك مخصوص، لكن دلوقتي مبقاش يحصل وكمان بقي فيه رفض لأن عنده خطط ومواعيد أهم من تقضية وقت معاكي بغض النظر عن خططك اللي انتي مرتباها.

3-حبه للسوشيال ميديا بيزيد فجأة

عموما شريكك بيكون مهتم بالسوشيال ميديا زي أي شخص وأحيانا يكون ضده من الأول لكن دلوقتي مايقدرش يبعد عن الموبايل بتاعه وممكن يبطل يكلم الشخص اللي بيراسله لو دخلتي وقعدتي معاه، ومقضي وقته كله على السوشال ميديا والـ games.

4- ممنوع الاقتراب من موبايله

موبايله عنده شئ مقدس.. مابيسيبهوش من ايده ولا بيخليكي تقربي منه، حتي لو حاولتي تلمسيه بتلاقي رد فعل عصبي وقاسي وديما الباسوورد بيكون صعب عشان متعرفيش تفتحيه وده مكنش بيحصل قبل كده .

5- بيشتغل لفترة أطول من العادي

دايما كان بيرجع في الوقت المحدد بعد شغله ولو اتأخر لدقايق هنا ولا هنا بيتصل ويعرفك بكده، لكن في الوقت الحالي بقي فيه تأخير عادي بدون أعذار أو مبرر، وده لأنه بيكون عايز يقضي وقت أطول بعيد عندك.

6- مبقاش يحب يفضفض زي الأول

لو بدأ شخص تاني يهتم بيه أكتر هتلاحظي انه مبقاش يهتم بيكي زي الأول ومبقاش يتكلم عن أوقاته الصعبه أو مشاكله أو حتي خبر حلو او موقف لطيف حصله معاكي، مابقاش مهتم يشاركك تفاصيله.

7- بيشوفك أوفر وبتبالغي

لما تيجي تتكلمي عن الشخص الثالث هيبدأ يدافع ويبدأ ينتقدك، اكتر علامة تبين إن في علاقة خارجية لما يدافعوا عن الشخص الثالث لو سمعوا عنه أصغر تعليق سلبي.

8- هيخليكي تبدأي تشكي في نفسك وتفكيرك

بالطريقة الدفاعية القاسية والانفعالية دي هيخليكي تحسي إن فيه مشكله فيكي وده طبعا مش صح هما بس بيحاولوا يخفوا عنك الشخص الثالث بإنك تفكري في نفسك بالطريقة دي، اللي نقصده انه هيحاول دايماً يحسسك انك مُبالغة في ردود أفعالك وأحساسيسك وهيحاول كل مرة يقلب الطرابيزة عليكي.

9- بيلغي خططه معاكي عشان يكون مع أصحابه في معظم الأوقات

اليوم اللي بتخرجي فيه معاه لوقت العشا بتكوني مش قادرة تستني ومنتظراه بعد وقت طويل مش بتتجمعوا وأخيرا هتقضوا وقت مع بعض لكن مرة واحدة بيكنسل المعاد فجأة واسوء حاجه إنه بيكون مفيش أعذار حقيقة.

10- العصبية بدون سبب

علامة كمان من علامات الخيانة العاطفية هيبقى عصبي ومش مستحملك اي كلمةن ودايما دفاعي وكل حاجة بياخدها على انها اتهام او اهانة، يعني مثلا لو سألتيه يحب ياكل دلوقتي أو يحب حاجه معينة تعمليها له ممكن تلاقي رد فعل عصبي جدا وفيه غضب .

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