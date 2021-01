اكتشفي معانا مدينة دهب وايه افضل الاماكن اللي ممكن تزوريها هناك

مدينة دهب تعتبر من اهم المدن السياحية في مصر في جنوب سيناء ، اللي بتضم مجموعة من الشواطيء الساحرة المعروفة بجمال اسماكها الملونة وشعابها المرجانية المميزة ، ودهب بتجمع ما بين البحر والصحرا ، لانها بتضم كمان مجموعة من الجبال والمحميات ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اهم الاماكن السياحية في مدينة دهب, واماكن الاقامة, والمطاعم والكافيهات ، وكل ما يخص دهب عشان يكون دليلك اللي هيخليكي تقدري تستمتعي بكل لحظة في دهب.

اهم الاماكن السياحية في مدينة دهب:

اولا نحب نقول ان مدينة دهب من المدن اللي بتتميز بالبساطة في كل حاجة من اول الفنادق لحد الكافهيات والمطاعم وطبيعة الحياة كلها هناك بسيطة ، وشواطيء دهب كلها صخرية ماعدا شاطيء واحد رملي وهو لاجونا.

1- البلو هول:

منطقة البلو هول تعتبر من افضل الاماكن اللي ممكن تزوروها في دهب وتعملوا فيها سنوركلينج وتستمتعوا بجمال الشعب المرجانية ، لانها تعتبر من اجمل الاماكن المصنفة عالميا بجمال شعبها المرجانية.

2- محمية ابو جالوم بلو لاجون:

ودي بتكون رحلة باللانشات بتطلع من البلو هول توصل لابو جالوم بتقعدوا في كامبات على البحر هناك ، وتعملوا فيها سنوركلينج ، وفيها فعلا اجمل الشعب المرجانية اللي ممكن تشوفوها في حياتكم ومش موجودة في اي مكان تاني عشان كده هي محمية طبيعية.

3- الثري بولز:

ودي عبارة عن حمامات سباحة طبيعية من مية البحر اتعملت بشكل طبيعي ، تقدروا تنزلوا فيها تعملوا سنوركلينج ودايفنج وتستمتعوا بجمال الشعب المرجانية.

4- منطقة الكهوف:

اسمها منطقة الكهوف لانها بتحتوي على كهوف تحت المية ، تقدروا تعملوا فيها سنوركلينج ، وتدخلوا تشوفوا الكهوف اللي مليانة عدد كبير من الاسماك الملونة والشعب المرجانية.

5- جزيرة لاجونا:

زي ما قولنا في البداية ده يعتبر الشاطيء الرملي الوحيد في دهب ، ويعتبر كمان من اهم اماكن الغطس والغوص اللي بتضم اسماك نادرة وشعب مرجانية ملونة ، بتجذب الغواصين من كل انحاء العالم.

6- اللايت هاوس:

ده شاطيء في وسط البلد هتلاقوا فيه كافيهات كتير ، تقدروا تقضوا الوقت على البحر وتستمتعوا بالبحر والشمس ، وبتكون قدامكم على الناحية التانية جبال السعودية.

7- محمية نبق:

المحمية بتضم مجموعة من النباتات وطيور وحيوانات برية نادرة بيوصل عددها ل 134 فصيلة منها 86 نوع منقرض بالفعل ، وانواع فريدة من الاسماك والشعب المرجانية الملونة.

8- جزيرة كورال:

تعتبر من افضل الاماكن السياحية في دهب وقريبة من الحدود الفلسطينية ، والجزيرة مصنفة عالميا من اهم اماكن الغطس في مدينة دهب لانها بتضم مجموعة كبيرة من الشعب المرجانية الملونة القريبة من سطح البحر وتقدروا تشوفوها بسهولة حتى من غير ما تكونوا محترفين في الغطس.

9- ايل جاردن:

منطقة ايل جاردن موجودة في شمال دهب ، وبتضم مجموعة كبيرة جدا من الاسماك الملونة اللي بتمشي دايما على شكل مجموعات باشكال مختلفة.

10- جبل الطويلات:

جبل الطويلات من اجمل اماكن السهر في دهب ، تقدروا تعملوا سهرة بدوية وتتعشوا وتشربوا شاي بدوي ، وتستمتعوا بحفلة بدوية وحفلة Dj و Fire show ، وتنورة وتعيشوا احلى الاجواء والسهرات في دهب.

11- وادي جنى:

دي منطقة رحلات سفاري بالبيتش باجي وهي قريبة من جبل الطويلات ، والرحلة بتبقى تقريبا حوالي من ساعة لساعة ونص ، وبتروحوا تقعدوا في وسط الصحرا وتقضوا وقت ممتع مع احلى شاي بدوي.

12- الممشى السياحي:

ودي منطقة الكافيهات والمطاعم والبازارات اللي هتلاقوا فيها احلى شغل Handmade لو حابين تجيبوا منها هدية لاصحابكم , وهتلاقوا فيها تحف, لبس بدوي, برديات, هدايا فرعونية.

الفنادق والكامبات:

الاقامة في دهب بتتميز بالبساطة ده غير انها تعتبر من ارخص الاماكن ، والاقامة فيها اسعارها مناسبة جدا لكل المستويات.

– هنلاقي فيها الفنادق الخمس نجوم اللي بتبدأ فيها تكلفة الليلة من 1000 جنية للفرد ودي تعتبر اعلى فئة فنادق في دهب ، زي فندق Swiss Inn, جاز دهبية, تيرانا, ايكوتيل.

– الفئة التانية من الفنادق هي الفنادق ال 3 و 4 نجوم واللي بيكون متوسط الليلة فيها للفرد حوالي 800 جنية ، زي فندق كريستينا بيتش, نسيمة, الشيخ علي, كورال كوست, جنة سيناء.

– الفئة التالتة هي فنادق 3 نجوم بيكون متوسط الليلة فيها للفرد 400 جنية ، زي فندق ديارنا, روكيتا, فور اس, لارين, بلانت اواسيس, وفندق الجوهرة.

– الفئة الرابعة والارخص هي الكامبات ودي تعتبر مصنفة شبابية يعني متنفعش عائلية وبتبدأ اسعار الليلة فيها للفرد 90 جنية ، ودي تعتبر موفرة مناسبة للشباب اللي محتاجين بس مجرد مكان يناموا فيها لانها بتكون عبارة عن مرتبة في خيمة او كامب شبابي ، واسعارها بتبدأ من 90 جنية لحد 150 جنية ، ومن افضل الكامبات كامب تشارلي هاوس وده خيم شبابية, وكامب فايتنج كانجارو وليه اسم تاني وهو اواسيس, دولفين كامب.

الكامبات دي قريبة من الممشى السياحي تقريبا 3 دقايق تمشية من عند مطعم علي بابا ، وفي مجموعة كبيرة تانية من الفنادق والكامبات بمستويات مختلفة ، كل واحد يقدر يختار المستوى المناسب لميزانيتة.

المطاعم والكافيهات:

مدينة دهب هنلاقي فيها مجموعة مختلفة من المطاعم الشرقي والغربي.

– من المطاعم الشرقي ، اللي بتقدم الفول والفلافل والمشاوي والاطباق الشرقية ، مطعم يم يم, مطعم King of chicken.

– ولو عايزين تاكلوا سي فود هنلاقي مطعم الفنار, وعلى بابا, وفريندز, وعروس البحر.

– ولو حابين حلويات هنلاقي مطعم قشطة وعسل من افضل الاماكن اللي ممكن تاكلوا فيها حلويات.

– من المطاعم الغربي ، مطعم ريد كات موجود في منطقة اللايت هاوس وده مطعم روسي بيقدم بيتزا واكلات غربي ، ومطعم رالف جيرمان بيكري في منطقة اللايت هاوس وده مطعم الماني بيقدم مخبوزات وفطاير واطباق غربي بشكل عام ، مطعم لامبو كافية كمان موجود في منطقة اللايت هاوس, مطعم كريب وبيتزا بشكها, مطعم اتانور وده مطعم ايطالي وكمان مطعم لخبتيتا رامز وبولا, مطعم بوكس ميل للاكلات الاسيوية.

– الكافيهات على الممشى السياحي هنلاقي كافيه same same, كافيه everyday, كافيه down town ، والكافيهات كلها بتتميز بوجود المراجيح على البحر مباشرة, كافية Tea garden.

لو في حد من هواة التصوير وعايز يستمتع بالمكان ومش بيحب الزحمة ، الكافيهات بتفتح من الساعة 7 الصبح وبتبدأ تتزحم من الساعة 12 الضهر ، فلو حابين تستمتعوا وتتصوروا في الروقان روحوا بدري من اول الساعة 7 الصبح.

