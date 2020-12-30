صبغ الشعر بالكركدية والحنة الطبيعية بخطوات سهلة وبسيطة

المرأة بطبيعتها متجددة ومتألقة وتحب التغيير كل فترة والشيء الذي يمكن التغيير فيه هو الشعر حيث يمكن تغيير لونه أو طريقة تصفيفه وتريد المرأة تغيير لون الشعر للشعور بالتجديد، ولكن معظم صبغات الشعر تحتوي على نسب من المواد الكيماوية فبدأنا نلجأ إلي المواد الطبيعية للمزيد من الأمان والحفاظ على فروة الشعر حيث تؤثر معظم الصبغات على جذور الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر، ومن أهم الوصفات الطبيعية التي توصلنا لها لصبغ وتغيير لون الشعر وصفة الكركدية، من المعروف أن الكركديه من المكونات الطبيعية التي تتميز باللون الأحمر ويستخدم منذ القِدم في العديد من الوصفات العلاجية،وقد بدأ الكثير من النساء في استخدام الكركدية والحنة الطبيعية للحصول على لون شعر مميز وجذاب قد يبدو الأمر غريباً للبعض ولكن بعد دراسات كثيرة وأبحاث قد تم قطع الشك باليقين وتم إثبات أن فعلياً يعمل الكركدية والحنة على صبغة الشعر.

طريقة صبغة الشعر بالكركدية والحنة بكل سهولة

الكركدية من الأزهار الفريدة ذات اللون الأحمر الداكن فهو مشروب ذات طعم مميز ولون رائع ويستخدم في علاج كثير من الأمراض مثل ضبط الضغط، ويحتوي على كثير من الفيتامينات ودائماً ما تبحث النساء على بديل لصبغة الشعر بدلاً من الصبغات الكيماوية وفي ذات الوقت يكون مفعولها قوي وفعال وذات فوائد كثيرة، وايضاً تساعد الكركديه على علاجات البشرة والشعر وذلك دليل على فعاليته فهو مفيد لآلام الرأس، وأمراض المعدة المختلفة ومنشط لعملية الهضم ويمنح الشعر وفروة الرأس المظهر الصحي والمتألق ويضفي عليه اللمعان ويساهم في منع تقصف الشعر ويستخدم كصبغة لتغطية الشيب مما يمنح الشعر مظهراً جذاباً رائعاً ويتم إضافة مكون آخر الحناء يتم إستخدامها في الوصفة للحصول على فترة أكبر من الصبغة وتثبيتها، وتستخدم الحنة بجانب الكركدية لتثبيت لون الشعر لمدة كبيرة بعيداً عن فوائد هذه الوصفة في تغيير لون الشعر إلا أنها تساعد على تحفيز نمو الشعر وتجدد خلايا الشعر ويحفز الدورة الدموية وتنظيف الشعر من القشرة فإذا كنت تريد الحصول على تلك الفوائد وتغيير لون الشعر قم بتجريب واستخدام تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

سبع ملاعق كبيرة من الحناء.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

كوب من الكركديه المغلي.

كوبان من خل التفاح أو الخل العادي.

المكونات

طريقة التحضير: