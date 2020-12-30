طريقة عمل كيكة الشيكولاته في البيت بطعم رهيب ومكونات بسيطة

طريقة عمل كيكة الشيكولاته، كيك الشيكولاته من أشهر واروع الحلوى البسيطة السهلة التي رغم بساطتها لا تنجح مع الجميع، ولا يستطيع البعض صنعها في المنزل مثل طريقة عمل البسبوسة السورية، ومع بحث عدد كبير من الأمهات عن التنوع نظراً لفوائد الكيك عموما وسهولة إعداد وجبه سريعه بسيطة من خلاله، خاصة إذا كان كيك الشيكولاته المحببة لدى الأطفال إذا نقدم أسهل طريقة لعمل كيكة الشيكولاته.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته

مقادير الكيك:

3 أكواب دقيق أبيض يفضل المخصص للحلويات من النوع الفاخر.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

معلقة كبيرة من البيكنج باودر .

معلقة صغيرة من الفانيليا .

5 بيض متوسط الحجم أو 4 كبيرة الحجم.

4 معلقه كبيرة من السمن النوع المفضل نباتي أو بلدي.

ربع كوب من الزيت يفضل زيت الذرة.

كوب و نصف من السكر.

كوب من الزبادي أو اللبن الرايب.

ذرة ملح.

أسهل طريقة لعمل كيكة الشيكولاته

في الخلاط يمزج البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبحوا خليط واحد ناعم، والتأكد من ذوبان السكر تماماً، ثم نضيف الزيت والسمن،وتضرب في الخلاط أيضاً ثم نضيف الزبادي أو اللبن الرايب وتخلط جيداً، وفي وعاء منفصل نمزج خليط الكاكاو و البيكنج باودر والدقيق مع ذرة الملح ونقلب الخليط بواسطة ملعقة.

في وعاء كبير نفرغ خليط البيض والسكر والسمن ونضيف إليه المحتويات الجافة بالتدريج، ومع مراعاة نخل الدقيق والكاكاو بمصفاه سلك رفيعه حتى تخرج كل الهواء من الدقيق، يتم المزج يدويا بواسطة المضرب.

ثم ندهن صينية مقاس 28 بالسمن، ونغطيها بالدقيق ويفضل الكاكاو، ثم تدخل فرن ساخن على درجة حرارة عاليه 180درجة مئوية ونترك الكيك لمدة 40 دقيقه،عند خروجها نتركها تبرد تماما وتزين بصوص شيكولاته أو ببعض جوز الهند عند التقديم، ويراعى أن لا يتم فتح الفرن عليها إلا بعد مرور 10 دقائق من الدخول حتى لا تهبط.