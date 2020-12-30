طريقة كيك شوكولاته بالكراميل على الوجه كيكة ناجحة هشة طرية مثل الجاهزة

طريقة كيك شوكولاته بصوص كراميل الغني الرائع، كيك بيتي أكثر من رائع بطعم غني عن التعريف فالمكونات تتناغم مع بعضها البعض لعمل أشهى كيك ناعم بمذاق لا يمكن مقاومته، اصنعيه في بيتك لأسرتك فتلك الطريقة الجديدة لكيك شوكولاته سيجعلك تنافسين المطاعم والمحلات التي تقدم الحلويات، فإن المكونات مضبوطة لاستخراج كيك شوكولاته ناجح مع مكيس الكراميل يمكنك صنعه بخطوات بسيطة سهلة بمكونات اقتصادية في متناول يديك أصنعيها لأسرتك وأصدقائك في مختلف المناسبات والأعياد. مكونات كيك شوكولاته بالكراميل الطرية عدد 4 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب ونصف من السكر. كوب زيت نباتي. كوب حليب أو كوب من الزبادي فاتر خارج الثلاجة. عدد 2 ملعقة كبيرة كاكاو. عدد 2 ملعقة كبيرة نسكافية. كوب ونصف من دقيق. رشة صغيرة ملح. باكو بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم. نصف كوب ماء مغلي. طريقة عمل كيك شوكولاته ناجح بصوص كراميل في وعاء الخلاط أضربي البيض مع السكر والفانيليا والزيت والحليب أو الزبادي واخلطيهم حتى يتجانسوا تماما.

عندما تتأكدي من ذوبان السكر توقفي عن الخفق، ثم ضيفي الكاكاو المنخول والدقيق المنخول والنسكافية والملح وكربونات صوديوم، واخلطي مكونات الجافة مع بعضها.

اخلطي المكونات الجافة مع المكونات السائلة وقلبيهم معا من أسفل لأعلى وعندما تتأكدي.

ضيفي عليها الماء الساخن وقلبي المزيج وصبيه في قالب الكيك مدهون بالسمن أو الزبدة والقليل من الكاكاو.

سخني الفرن على حرارة عالية واتركيه لمدة 5 دقائق ثم أدخلي الكيك حتى ينضج ويرتفع.

يستغرق حوالي ما بين 30 إلى 35 دقيقة حتى ينضج تماما واخبريه بعود خشبي.

ثم أغلقي الفرن واتركي الكيك بالداخل لمدة دقائق ثم أخرجيه من الفرن. مقادير ومكونات صوص الكراميل كيك شوكولاته كوب كبير سكر. علبة قشطة كبيرة. 2 ملعقة كبيرة زبدة طرية. عدد 2 ملعقة شوكولاته نوتيلا. خطوات عمل صوص كراميل للكيك أولا نحضر الكراميل بإضافة الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب ونضيف عليها السكر حتى يذوب ويكون لونه ذهبي.

ثم ارفعيه من على النار ويصب عليه القشطة واحدة تلو الأخرى حتى تنتهي كل الكمية وارجعي خليط مرة ثانية على النار.

قلبي مكونات كلها معا جيدا حتى يتكون لديك صوص كراميل رائع، ضيفي عليه النوتيلا وقلبيهم معا وصبيها على الكيك. مكونات كيك شوكولاته بالكراميل الطريةطريقة عمل كيك شوكولاته ناجح بصوص كراميلمقادير ومكونات صوص الكراميل كيك شوكولاتهخطوات عمل صوص كراميل للكيك

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