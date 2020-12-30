طريقة عمل البسبوسة العادية بطريقة سهلة وبأقل تكلفة

طريقة عمل البسبوسة العادية، تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية وأكثرها إنتشاراً، تحضر بعدة طرق مختلفة و بحشوات متنوعه، تحضر بمكون أساسي وهو السميد مع إضافة بعض المكونات لها، تحضر بكثرة في الأعياد والمناسبات وخاصة شهر رمضان الكريم، تحشى بحشوات مختلفة مثل البسبوسة بالزبادي، و البسبوسة بالقشطة، البسبوسة العادية السادة، و البسبوسة بجوز الهند والمكسرات، تحضر في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل، ولا تحتاج لبذل مجهود، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة البسبوسة العادية.

لا تختلف البسبوسة العادية عن البسبوسة المحشية إلا بمكونات بسيطة وهي الحشو، تحضر أيضاً بطريقة بسيطة لتتمكني من إعدادها لاسرتك بكل سهولة وتقدميها كأفضل حلوى شعبية شرقية تتميز بألذ طعم.

3 أكواب من السميد.

كوب وربع من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

كوب إلا ربع لبن زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب جوز هند.

ربع كوب سكر.

ربع ملعقة بيكربونات الصودا.

رشة ملح.

لوز للتزيين.

كوب ونصف من الماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة.

يتم تحضير إناء ويوضع فيه السميد والزبدة والملح ويتم الخلط جيداً، ثم يضاف لبن الزبادي وماء الورد والبيكنج بودر، مع الاستمرار بالخفق بأصابع اليد.

يضرب اللوز والسكر حتى ينعم تماماً ثم يضاف للخليط ويقلب.

يضاف للخليط بيكربونات الصودا، ثم تمزج جميع المكونات مع بعض جيداً.

تحضر صينية فرن مدهونة بالطحينة، ثم يوضع فيها خليط البسبوسة، ثم تقطع مربعات وتزين كل واحدة باللوز.

تدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة، ثم تخرج وتسقى بالقطر البارد فور خروجها من الفرن مباشرة.