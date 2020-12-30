مسحة واحدة علي جسمك للتخلص من شعر العانة والأبطين بدون ألم نهائياً في دقائق أزالة نهائي للشعر

مسحة واحدة علي جسمك للتخلص من شعر العانة والأبطين بدون ألم نهائياً، تعاني الكثير من النساء من مشكلة الشعر المفرط في الوجه، وتحت الإبط، و في المناطق الحساسة، ونقدم لك أفضل طريقة للتخلص من شعر العانة، وتحت الإبط تمامًا دون ألم، عن طريق بعض الوصفات الطبيعية.

وصفة الحمص والحليب

هذه الوصفة هي لتقشير الجلد، وشفط الشعر وتقليل نموه، لاحتوائه على الحمص أو البيزان، ورغم كل مكوناته طبيعية، إلا أن هذه الوصفة بطيئة، وتستغرق عدة أشهر حتى تظهر نتيجة منتظمة.

ملعقتان من الحمص.

ملعقة كبيرة من الحليب الطازج.

ملعقتان كبيرتان من كريم أساس.

ملعقة كبيرة زيت خردل.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كمية مسحوق الكركم.

طريقة التحضير

تخلط المكونات المذكورة أعلاه للحصول على عجينة، ثم ضعي المعجون على الأماكن التي يوجد بها الشعر الزائد، واتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف، ثم افركي المعجون أثناء تنظيف البشرة في اتجاه نمو الشعر، و اغسلي الجلد بالماء البارد، و كرري هذه الوصفة بانتظام عدة مرات في الأسبوع.

تستخدم في وصفات العناية بالبشرة، لأنها تساعد على التخلص من شعر الجسم الزائد، وتقشير البشرة.

موزة متوسطة النضج

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

مكونات الوصفة

وصفة الموز ودقيق الشوفان اهرسي موزة، ثم أضيفي دقيق الشوفان، واخلطيها للحصول على خليط، ضعي المزيج على الشعر المراد التخلص منه اتركي المزيج لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء، و كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.