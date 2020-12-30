كيكة الزبادي بدقيق السميد حضريها بحشو سينابون والطعم لذيذ

طريقة تحضير كيك الزبادي بالسميد، كيك الزبادي يعتبر من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد والتي يعشقه الكثير من الأشخاص فكيك الزبادي هو عبارة عن خليط يجمع بين كيك الزبادي وكيك السينابون مع تقديم خليط السكر والقرفة والزبدة، فتصنف كيك الزبادي من الحلويات الشهيرة التي يتم تقديمها في مختلف المحلات والمطاعم وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كيك الزبادي بالسميد في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك الزبادي بالسينابون: المكونات: كوب من الدقيق. كوب من دقيق السميد. أربعة حبات من البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كأس من الزبادي. كأس من السكر. كأس من الزيت النباتي. ملعقة من البيكنج بودر. رشة من الملح. إما بالنسبة لطريقة تحضير الحشو يتم تحضير كلاً من: ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ثلاثة ملاعق من الزبدة لطريقة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض وتركها جانباً. مقادير صوص تزين كيك الزبادي: أربعة حبات من الجبنة الكيري.

باكو من دريب ويب. خطوات التحضير: المكونات:إما بالنسبة لطريقة تحضير الحشو يتم تحضير كلاً من:مقادير صوص تزين كيك الزبادي:خطوات التحضير: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات المناسبة لتحضير كيك الزبادي: يتم تسخين الفرن ويتم دهن الصينية بالسمن لحين أن يتم تحضير الكيك. يتم نخل الدقيق الأبيض ودقيق السميد في بداية الأمر ثم بعد ذلك يتم نخل كلاً من البيكنج بودر وترك المكونات الجافة جانباً. في إناء أخر يتم تحضير المكونات السائلة وهما خلط كلاً من البيض والفانيليا والسكر ويتم إضافة كلاً من الزيت والزبادي ويتم تقليبهم جيداً وبعد ذلك يتم إضافة المكونات البيضاء فوق الخليط. إضافة نص خليط الكيك في الصينية ثم يتم وضع خليط السينابون فوقه وبعد ذلك يتم إضافة باقي الكمية. بعد أن يتم تسخين الفرن يتم إدخال الكيك إلى الفرن وتركه لحين أن ينضج ويتم ترك الكيك خارجاً لحين أن يصبح بارد بصورة نهائية. يتم خلط مكونات الصوص جيداً من أجل التزيين وبعد ذلك يتم وضعه على وجه الكيك. ويتم تقطيعه إلى قطع وبعد ذلك يتم تناوله مع الشاي والحليب. طريقة تحضير كيكة الخلاط الهشة: طريقة تحضير كيكة الخلاط الهشة: تعتبر الكيك من أسهل مكونات الحلويات التي يتم عملها في المنزل بكل سهولة لتواجد جميع مكونتها في المطبخ الخاص بكم، لذا سنوضح بالتفصيل مقادير الكيك، وطريقة تحضيرها بالتفاصيل والخطوات: مكونات تحضير الكيكة الهشة: مكونات تحضير الكيكة الهشة: مكونات تحضير الكيكة الهشة غير مكلفة ويمكن تحضيرها بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الكيكة الهشة: اثنان كوب من الدقيق. كأس من اللبن. نصف كأس من الزبدة السائلة. أربعة ملاعق من الخل. أربعة ملاعق من الفانيليا. أربعة ملعقة كبيرة من السكر. أربعة ملاعق من البيكنج بودر. نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم. رشة من الملح. خطوات تحضير الكيك الاسفنجي: خطوات تحضير الكيك الاسفنجي: تتسم طريقة التحضير بأنها بسيطة ومكوناتها سهلة ومتواجدة في كل منزل وفي السطور الآتية خطوات تحضير الكيك الاسفنجي: بالأول يتم تسخين الفرن ودهن الصينية بالسمن لتحضير الكيك. يتم نخل الدقيق مع البيكينج بودر وترك المكونات الجافة جانباً. يتم تحضير المكونات السائلة في إناء عميق أخر البيض والفانيليا والسكر والزيت والحليب وخلطهم سويا، وبعد ذلك يتم إضافة المكونات البيضاء فوق الخليط. إضافة خليط الكيك في الصينية. بعد أن يتم تسخين الفرن قومي بإدخال الكيك إلى الفرن واتركيه لحين أنينضج. X إقرأ أيضاً: طعمية البطاطس اختراع سهل وطعم لذيذ وجديد

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