البيتزا الشهيرة أسرع بيتزا ال10 دقائق بكل أسرارها والنتيجة روعه

البيتزا الشهيرة أسرع بيتزا ال10 دقائق بكل أسرارها البيتزا من أكثر الاكلات المحببة للكبار والصغار، وتبحث عنه الأمهات لتقدمها لاطفالها بدلا من الشراء من المطاعم، فاليوم نضع لكي أفضل الطرق وأسرار عمل البيتزا في المنزل بالخطوات سهله وسريعة بأقل تكلفة تابعي معنا.

3كوب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

2ملعقة خميرة فورية كبيرة.

2 ملاعق كبيرة زيت

وإن وجدت أعشاب مجففة مثل الريحان، أو توفر الزعتر، يضاف رشة واحدة في العجين.

والماء الفاتر للعجن.

طماطم وفلفل زيتون وجبن مبشورة ولحمة عصاج أو د جاج علي حسب الحشو.

أولا طريقة عمل عجينة البيتزابالخطوات، نقوم بنخل الدقيق مع قليل من الملح والسكر ثم نخلط الأعشاب المجففة والزيت بالماء الفاتر نذوب الخميرة، ونتركها تتفاعل لمدة 10-15 دقيقة، ثم نضيفها إلى المكونات الجافة، ونعجن جميع المكونات جيداً مع إضافة

الماء الدافيء تدريجياً حتى تتكون عجينة لا تلتصق باليد. غطي العجينة واتركيها لمدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى تتخمر حسب درجة حرارة الطهي، ثم وزعيها في صنية كبيره أو عدد ٢ من الصواني المتوسطة. قومي بدهن الصينية بالزيت ورشها بدقيق السميد “سمولينا”، أو” دقيق البسبوسة” بكمية وفيرة إلى حد ما، وهو سر تحمير البيتزا من الأسفل، والحصول على لون ذهبي. ابشري الثوم حوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم، وضعيه في طبق عميق، ضعي زيت عباد الشمس أو الذرة معهم، واتركي الثوم ينقع في الزيت، ثم استخدمي الزيت فقط في دهن البيتزا قبل وضع الصلصة عليها، وقومي بدهن جوانب البيتزا. ضعي الحشو المناسب لكي دجاج او جبن او تونه او عصاج مع الطماطم والفلفل والزيتون والجبن. ضعيها في الفرن حتي تمام النضج وقبل ما تخرجيها من الفرن ضعي عليها الجبن المبشورة وبالهنا والشفا

طريقة تحضير صلصة البيتزا

صلصة البيتزا عبارة عن طماطم طازجة مخفوقة جيداً في الخلاط، مع 2 فص ثوم ورشة زعتر أو ريحان مجفف، ثم يصفى المزيج، ويوضع في وعاء على النار به القليل من الزيت، ثم نترك الصلصة تخلط، ونستخدمها لعمل البيتزا.