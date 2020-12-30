اسباب ألم الأسنان في الشتاء وعلاجه

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جمانة الصباغ الأربعاء,30 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 11:59
يأتي شبح المرض في فصل الشتاء ليطاردنا ليس فقط في موجات الإنفلونزا المتكررة، ولكن في أمراض الفم والأسنان أيضا.
إن إهمال صحة الأسنان في الشتاء قد يزيد من آلامها خاصة مع الإصابة بالتهاب اللثة وانتشار الأمراض الفطرية داخل التجويف الفموي.
وبحسب الدكتور ثامر ذيب، استشاري الاستعاضات السنية وطب الأسنان من عيادة سمايل استوديو دبي، تعد امراض اللثة من أهم المسببات لألم الأسنان خاصة في فصل الشتاء، مثل الحساسية الشديدة للأسنان. لذلك ينصح بالتنفس من الأنف أثناء الخروج من المنزل قدر الامكان لأن التنفس عن طريق الفم يجعل الهواء البارد ملامساً للأسنان مباشرة.
كما أن حساسية الاسنان من الهواء البارد خلال الشتاء من احدى العلامات التي تشير لوجود التسوس، لذا يجب التوجه للطبيب لفحص أسنانك إذا شعرت بألم شديد.
اسباب ألم الاسنان في الشتاء
يؤكد د. ذيب ان البعض يعتقد أن الضغط بقوة على الفرشاة أثناء تنظيف الاسنان، يمكن أن يزيل البقع والشوائب بشكل أفضل. لكن في حقيقة الامر، قد يسبب ذلك تآكل مينا الاسنان ويضعفها ويؤدي الى الحساسية الشديدة التي تسبب آلام بالأسنان عند التعرض للهواء البارد.
لذا يفضل تنظيف الاسنان بالطريقة الصحيحة واستخدام معجون يعمل على الحد من حساسية الأسنان واستخدام غسول للفم يحتوي على الفلوريد من مرتين الى ثلاث مرات في اليوم، لان الفلورايد يمكن أن يساعد في القضاء على حساسية الأسنان.
نصائح للتقليل من ألم الاسنان في الشتاء
يشدد د. ذيب على ان ألم الاسنان في الشتاء هو مسألة يمكن حلها من خلال اتباع بعض الخطوات الحياتية الصحيحة والصحية، التي تضمن الحفاظ على صحة الاسنان ليس فقط خلال فصل الشتاء وإنما في كافة الفصول.
ومن النصائح التي يقدمها د. ذيب لكافة الاشخاص الذين يعانون عادة من ألم الاسنان في الشتاء:
- الحرص على تناول المشروبات الساخنة خصوصاً في الخارج حيث تنخفض درجات الحرارة.
- تناول كميات كبيرة من الماء في الشتاء لا تفيد فقط في نشاط الدورة الدموية في الجسم، لكنها تعمل أيضاً على إزالة الرواسب السريعة من على الأسنان وتبعد التشققات عن منطقة الشفاه.
- من الممكن استخدام بعض الطرق البسيطة للحفاظ على اللثة والأسنان، مثل المضمضة بالماء والملح عدة مرات يوميًا لتخفيف وتطهير الفم من البكتيريا.
- لا ننسى أهمية التغذية السليمة والمعتدلة، والتقليل من تناول المشروبات الحمضية قدر الامكان مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الاحماض وتعمل على تآكل الاسنان مع الوقت، ما يسبب الحساسية وألم الأسنان.
- الزيارة الدورية والمتكررة لطبيب الأسنان للفحص الدوري وتنظيف الأسنان الاحترافي.
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