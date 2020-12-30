جدة- ولاء حداد الأربعاء,30 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 13:56
كيف تتطور اعراض الاصابة بفيروس كورونا الجديد يوما بعد يوم، يكون ذلك وفقا لعدد من العوامل التي حددتها الدراسات الطبية منها العمر والحالة الصحية والأمراض المزمنة، ولكن في الغالب هنالك تطور للإصابة بالمرض كشفت عنه دراسة حديثة أجريت على 138 مريضًا في مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان، حدد نمطًا نموذجيًا من الأعراض المرتبطة بالمرض، وهي في التالي:
كيف تتطور اعراض الاصابة بفيروس كورونا الجديد يوما بعد يوم:
- اليوم الأول: تبدأ الأعراض بشكل خفيف. وعادة ما يعاني المرضى من الحمى، يليها السعال.
- اليوم الثالث: هذا هو الوقت الذي استغرقه المرضى، في المتوسط ، قبل الدخول إلى المستشفى بعد أن تبدأ الأعراض.
- اليوم الخامس: في الحالات الشديدة، يمكن أن تبدأ الأعراض في التفاقم. وقد يعاني المرضى من صعوبة في التنفس، خاصة إذا كانوا أكبر سنا أو لديهم حالة صحية موجودة مسبقا.
- اليوم السابع: في المتوسط، دخل بعض المرضى إلى المستشفى في هذا اليوم، بعد الإصابة بضيق في التنفس.
- اليوم الثامن: في هذه المرحلة، من المرجح أن يعاني المرضى المصابون بالحالات الشديدة من ضيق في التنفس أو التهاب رئوي أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.
- اليوم التاسع: أصيب بعض مرضى ووهان، في هذا اليوم، بالإنتان، وهو عدوى ناتجة عن استجابة مناعية عدوانية.
- الأيام من 10 إلى 11: إذا كان المرضى يعانون من تفاقم الأعراض بالإضافة إلى آلام في البطن وفقدان الشهية، فهذا هو الوقت لتطور المرض حيث من المحتمل أن يتم قبولهم في وحدة العناية المركزة.
- اليوم 12: يُصاب المرضى بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة بعد أسبوعين تقريبا من بدء المرض.
- اليوم 16: قد يرى المرضى أن السعال اختفى في هذا اليوم.
- من اليوم 17 إلى يوم21: في المتوسط ، تعافى الأشخاص في ووهان من الفيروس وخرجوا من المستشفى أو ماتوا بعد 2.5 إلى 3 أسابيع.
ومع ذلك، فإن مجرد مغادرة المرضى للمستشفى لا يعني أن أعراضهم قد اختفت تماما.
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