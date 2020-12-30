دراسة: فوائد السباحة لكبار السن وصحة القلب

تعد الرياضة بكافة أنواعها أحد أهم ما يمكن فعله للحفاظ على الصحة العامة، في كل المراحل العمرية، وعلى مدار العام تخرج الدراسات الطبية التي تؤكد فوائدها وتضيف فائدة جديدة لها، وهاهي دراسة جديدة تركز على رياضة السباحة وفوائدها لصحة القلب لدى كبار السن خاصة، إليكم التفاصيل.

السباحة لكبار السن:

أكدت دراسة حديثة نشرت في موقع independent، عن أهمية ممارسة السباحة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لأهمية التمارين المائية خاصة لكبار السن الذين يتجاوز أعمارهم 55 عاما، في الحفاظ على لياقتهم الصحية دون حدوث مضاعفات جانبية على المفاصل.

وأشارت الدراسة إلى أن التمارين التي تعتمد على الماء لها العديد من الفوائد في تحسين التوازن والحركة، وتسهم أيضا في إعادة التأهيل لمرض الشرايين المحيطية، حيث تضيق الشرايين في الساقين والمعدة والذراعين والرأس، كما أنها تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لكبار السن وتحسين صحة قلبهم.

السباحة وصحة القلب:

توصلت الدراسة الى أن ممارسة السباحة والرياضيات المائية 4 مرات أسبوعيًا يسهم في حماية القلب من العديد من الأمراض وتساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين كفاءة بطانة الوريد الداخلي (البطانة) للأوردة الصغيرة والشرايين الكبيرة، التي تنعكس على صحة القلب.

وتبين أيضًا أن ممارسة السباحة تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، الذى يعد عنصرا أساسيا للحفاظ على وظيفة البطانة في كل من الأوردة الصغيرة والشرايين، فكلما زاد إنتاج أكسيد النيتريك، كلما ساعد ذلك على زيادة كفاءة عمل الشرايين والأوردة الصغيرة بشكل أفضل.

وقالت الدراسة أن ممارسة السباحة والرياضة المائية بوجه عام تكون خيارًا مهمًا عن التمارين الأخرى التي قد ينتج عنها آلام وإجهاد بالمفاصل، نظرًا لأن الآثار التي تنتج عن ممارسة التمارين المائية أقل خطرًا على المفاصل من غيرها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.