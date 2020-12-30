يعتبر الشعر رمز الأنوثة والشعور بالثقة بالنفس لذلك تهتم به النساء بإستمرار وتتجه النساء إلي تغيير لون الشعر في صالونات التجميل للشعور بتغيير الروتين والحيوية وتحاول اختيار ما يناسب البشرة من ألوان الصبغة، ولكن يتعرض النساء للاستغلال من قبل صالونات التجميل بسبب إرتفاع أسعار تلك الصبغات بالرغم من عدم التكلفة لمكوناتها الخاصة لذلك بدأت النساء تتوجه إلي شراء الصبغة وإعدادها في المنزل وذلك لتجنب الإستغلال من أصحاب الصالونات وتجنب عدم الإصابة بالعدوى خاصةً في تلك الفترة و انتشار فيروس كورونا.تغيير لون الشعر
نستقبل الكثير من الإستفسارات حول كيفية إعداد الصبغة في المنزل وبسبب كثرة عمليات البحث نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة إعداد الصبغة في المنزل بسهولة.
طريقة التحضير:
- يجب تحضير الصبغة جيداً قبل وضعها على الشعر حتى لا يحدث تغيير للون المرغوب.
- ويجب تحضير لوازم الصبغة من قبل بالإضافة إلي المشط والفرشاة وقفازات لليدين ومنشفة.
- ثم نقوم بتجهيز الصبغة حسب النوع الخاص بك ونطبق طريقة الإستخدام بالمقدار الصحيح كما هو خلف العلبة الخاصة بالصبغة وبعد تحضيرها نبدأ بتقسيم الشعر إلي أكثر من جانب بإستخدام المشط.
- نبدأ بالجزء السفلي من الشعر والانتقال من الأسفل للأعلي لمقدمة الشعر ومن ثم نقوم بإرتداء القفازات.
- ثم نبدأ بصبغ أطراف الشعر بإستخدام اليدين مع فرك الصبغة بعمق بداخل فروة الرأس حتى تثبت ثم نقوم بلف الشعر بغلاف بلاستيك أو سيليكون ونترك الصبغة من ساعة إلي ثلاث ساعات حسب الوقت المحدد على الصبغة.
- وعند الإنتهاء نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو الخاص بك مع الحرص على عدم ترك أيّ رواسب الصبغة على الشعر أو الفروة ومن ثم نلاحظ تغيير لون الشعر ليصبح أكثر جاذبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغ الشعر وتغيير لونه بالصبغة في المنزل دون الحاجة لصالونات التجميل بطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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