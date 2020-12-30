أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة بألذ طعم وبأقل تكلفة

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثيرين، تقدم بعدة طرق مختلفة و بحشوات متنوعة، ولكن مكونها الأساسي هو السميد، تقدم في المناسبات والأعياد والحفلات، تحتوي البسبوسة على قيمة غذائية عالية، تمنح الجسم النشاط والطاقة، يحضر طبق البسبوسة بكثرة في شهر رمضان المبارك، ولا تخلو مائدة في هذا الشهر من صينية البسبوسة، فتابعونا للتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
البسبوسة من أشهى الحلويات العربية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، تحضر بحشوات كثيرة مثل البسبوسة بالقشطة، البسبوسة بالمكسرات، البسبوسة بالزبادي، تابعي معنا سيدتي طريقة البسبوسة بالقشطة وقدميها لعائلتك.مكونات البسبوسة:
- كوبان من السميد.
- نصف كوب من السمنة أو الزيت.
- نصف كيلو من القشطة.
- 3 بيضات.
- كوب لبن زبادي.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- جوز هند.
- كوب ونصف من الماء.
- كوب سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- عصير نصف ليمونة.
- يحضر إناء ويوضع فيه السميد وجوز الهند والسكر والزيت أو السمن، ويتم مزجهم جيداً بأطراف الأصابع.
- يضاف البيض والبودر ولبن الزبادي والفانيليا إلى الخليط ثم يخلط جيداً بأطراف الأصابع، حتى الحصول على عجينة لينة.
- يحضر صينية مدهونة بالسمن ثم يوضع فيها نصف الخليط، ثم تفرد عليها القشطة بالتساوي، ثم يصب عليها باقي كمية خليط البسبوسة.
- يسخن الفرن ثم تدخل صينية البسبوسة الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج، ثم تخرج من الفرن ويصب عليها القطر ثم تقطع وتقدم.
- يحضر إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر والفانيليا، وتقلب المكونات معاً، ثم يترك ليغلي 10 دقائق ثم يضاف عصير الليمون ويترك دقيقتين حتى يتكثف، ثم يرفع من على النار، ويترك ليبرد.
- ثم يصب على البسبوسة فور خروجها من الفرن مباشرة وهي ساخنة، ثم تقطع وتقدم.
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