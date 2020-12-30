معلقة من القهوة ضعيها على الشامبو لشعرك وشاهدي ماذا يحدث نتيجة رهيبة

معلقة من القهوة ضعيها على الشامبو لشعرك نقدم لكم اليوم أفضل وصفة لتطويل وتكثيف الشعر بالشامبو والقهوة تعاني أغلب النساء من مشاكل الشعر الكثيرة من حيث التقصف والجفاف والهيشان، أو ثبات طولهن عند درجة معينة ويريدن إطالته، بالإضافة إلى قشرة الرأس والشعر والتساقط، ولأن الشعر نصف الجمال، سنقدم في موضوعنا وصفة القهوة والشامبو وفوائدها لتطويل الشعر. معلقة من القهوة ضعيها على الشامبو لشعرك لعمل وصفة الشامبو بالقهوة، قم باتباع المقادير الأتية وكيفية تحضيرها جيداً للحصول على أفضل نتائج 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة الخام

2ملاعق من العسل الخام.

7 ملاعق من الماء.

8 ملاعق من زيت الزيتون الخام النقي.

وكمية مناسبة من الشامبو التي تفضلونها. طريقة التحضير قومي بوضع جميع المكونات القهوة وزيت الزيتون والشامبو والعسل والماء في وعاء أو زجاجة، وخلطها جيدًا حتى تنجح عملية الخلط. يجب أولاً غسل الشعر جيدًا بالشامبو قبل وضع الخليط لتنظيفه. ضعي كمية من الخليط في اليد، ودلكي الشعر جيداً بفروة الرأس وبصيلات الشعر ودلكي لمدة 4 دقائق. اغسلي الشعر مرة أخرى بالماء والشامبو لتنظيفه من الخليط وتجفيفه جيداً. ضعي طبقة من زيت الزيتون على الشعر ومشطيه جيدًاسوف تلاحظين ترطيب ونعومة للشعر. يجب تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ترضى عنها، وسترى النتيجة بنفسك بعد تطبيق الوصفة لأول مرة. فوائد القهوة علي الشامبو يعالج الشعر الجاف ويزيد ترطيبه.

يزيد من نمو الشعر وكثافته للنساء ذوات الشعر الخفيف.

يعتبر علاج لتساقط الشعر، التي يعاني منها العديد من النساء.

يتم استخدامه في صبغ الشعر باللون البني .

. يجعل الشعر أكثر نعومة، ويسهل تمشيطه دون تشابكه.

إذا كان شعرك من النوع الدهني، فلا يجب أن تستخدميه لأنه سيجعله أكثر دهنية .

لوشن لتنظيف الشعر من الجذور حتى الأطراف، بدلًا من استخدام خل التفاح الذي يترك رائحة كريهة.

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