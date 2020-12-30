اقوي خلطات تبييض الوجه والجسم وتوحيد لونه من اول مرة لن تصدقي النتيجة

الجسم الأبيض والبشرة الخضراء الصافية والخالية من البثور وحبوب الشباب والنمش هي من أهم الأشياء التي تبحث عنها كل سيدة، والتي ترغب دائما في أن تكون متواجدة في مواصفاتها، مثلما تحب دائما الحصول على شعر طويل و رموش طويلة وكثيفة، لذلك نجد دائما أن كل السيدات تبحث عن طرق لتبيض البشرة وتنظيفها مثل استخدامها الوصفات السنفرة للجسم والوجة لكي نزيل الغبار والقشرة الناتجة من تعرض الجسم للشمس، مما يؤدي إلي جفاف الجلد، وفي هذا الوقت يجب على كل سيدة شرب كمية كبيرة من المياه لكي تعوض فقد المياه من الجسم. وصفة الزنجبيل لتبييض الجسم والبشرة وصفة الزنجبيل لتبييض الجسم والبشرة المكونات خمسين جرام من الزنجبيل الفريش.

نصف كوب كبير الحجم من عسل النحل الأبيض.

خمس ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون البكر.

بضع قطرات من زيت اللوز ممزوج بزيت جوز الهند. طريقة التحضير في طبق متوسط الحجم نقوم ببشر قطعة الزنجبيل بشر ناعم، ونقوم بوضع نصف كوب العسل عليه وتقبلهم مع بعضهم.

نضيف زيت الزيتون على الخليط وتقبلهم حتى يندمجوا سويا، ونضع الخليط في برطمان متوسط الحجم ونقوم بإحكام غلق البرطمان إلى حين الحاجة إلى استخدامه.

نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراد تبيضها سواء أكانت في الوجه أو في الجسم، و نقوم بتدليكها حتى يتشرب الجسم من الوصفه.

نترك الخليط على الجسم حوالي نصف ساعة، ثم يغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر حتى نتخلص من أثر العسل.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا إلى حين الحصول على النتيجة التي نريدها. وصفة ماء الورد واللبن وصفة ماء الورد واللبن المكونات أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة.

نصف كوب كبير الحجم من ماء الورد. طريقة التحضير: في طبق متوسط الحجم نقوم بوضع ماء الورد ونضيف الحليب البودرة تدريجيا على ماء الورد.

نراعي عدم تكتل الحليب البودرة، لذالك نخلط المكونات جيدا، ونقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر.

نبدأ بغسل الجسم بماء الورد واللبن حتى نغطي المنطقة المراد تفتيحها، ونتركه علي الجسم حوالي نصف ساعة.

نغسل الجسم بعدها بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام الجسم، ونقوم بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيا لمدة شهر.

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