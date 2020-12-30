تبييض وتفتيح منطقة البيكيني للعروس ضعيه على المنطقة الحساسة قبل الفرح بياض لا يقاوم

من المشاكل العصيبة التي تصادف الكثير من الفتيات تغير اللون تحت الابطين أو بالمنطقة الحساسة، وعادة يحدث اسمرار بها نتيجة ارتداء الملابس غير القطنية التي تحتوي على نسب مرتفعة من البوليستر، ومن الممكن أن تتسبب أشعة الشمس الحارقة فى تلك المشكلة، وعادة تحدث تلك المشكلة من العوامل الوراثية نتيجة الأمراض التي تنتقل عبر الأحفاد والأبناء.

طرق متعددة لتبييض المناطق الحساسة

عصير الليمون

من أكثر المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح تلك المناطق مع إزالة الجلد الميت منها كما يساعد فى الحصول على جلد نظيف وجديد.

مكونات الوصفة:-

لمونتين.

ملعقة من العسل.

ملعقة من اللبن.

طريقة التحضير:

نقوم باستخراج عصير الليمون.

ونضيف إليه اللبن وبعدها نخلطه بالعسل.

نقوم باستخدام الخليط على المنطقة الحساسة وتحت الإبطين.

يترك لمدة نصف ساعة.

يتم استخدام الماء لإزالة الخليط.

نقوم بدهن المكان بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتفادي الجفاف نتيجة استخدام الليمون.

بيكربونات الصوديوم

يمكن استخدامه على المناطق الحساسة للتخلص من الجلد الميت والتفتيح الكامل لها.

مكونات الوصفة:-

قطعتين من الخميرة البيرة.

ثلاث ملاعق من الماء

طريقة التحضير:-

يتم إذابة العجينة فى الماء حني تتجانس تماماً.

نبدأ بعدها بفردها على المناطق التي تريد تفتيحها.

تترك لربع ساعة ثم تشطف بالماء.

يمكن استخدامها من مرتين لثلاث مرات فى الأسبوع.

اللبن

يمكن استخدام اللبن على المناطق السمراء حتي يتم إزاله الجلد الميت والحصول على لون طبيعي.

مكونات الوصفة:-

ربع كوب من اللبن.

قطنة نظيفة.

طريقة التحضير:-

يتم غمس القطنة فى اللبن وتوزيعها التي ترغبون فى تفتيحها.

تترك لمدة ربع ساعة وتشطف بعدها.

ينصح باستخدام الطريقة مرتين أسبوعياً.

الألوفيرا

يحتوي نبات الألوفيرا على هلام جميل وطبيعي ويمكن استخدامه لتفتيح المناطق الغامقة بالجسم فهي تساعد على تجديد الخلايا بالكامل مما يغير اللون الغامق ويبدأ بتفتيحه.

مكونات الوصفة:-

ملعقتين من هلام الألوفيرا.

ملعقة عسل.

ملعقة كركم.

طريقة التحضير:-