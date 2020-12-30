طريقة عمل كفتة الجمبري المقلية بالمنزل، الجمبري أو كما يطلق علية البعض الروبيان من المأكولات البحرية الشهية والمفيدة، والمفضلة عند الكثير الجمبري يمكن تحضيره بأكثر من طريقة يمكن أن يقدم ا طبق رئيسي ويمكن أن يقدم طبق جانبي، ويمكن أن يستخدم داخل طبق رئيسي يمكن التنوع في التقديم تحضير الجمبري.
أسرار كفتة الجمبري، كفتة هي احدي أصناف التي يمكن تحضيرها، يمكن تحضير الكفتة مشوية، مقلية، ويمكن تحضيرها من اللحم، الفراخ، أو الجمبري، اليوم نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة تحضير كفتة الجمبري بالمنزل، بطريقة سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير ومقادير متوافرة لدينا.طريقة عمل كفتة الجمبري
كفتة الجمبري من اشهر المأكولات البحرية التي تتميز بها المدن الساحلية، تتميز بطعم مميز وشهى، الروبيان من الأكلات التي تعرف بتميزها بالفسفور، والبروتين، والكالسيوم، يجب الاهتمام بالتنوع في تقديم الطعام لأفراد الأسرة وتقديم طعام صحي يمكن تحضير الكفتة فراخ، واليوم نوضح طبق جديد ومختلف، سنوضح لكم أولا مقادير كفتة الجمبري.
- كيلو جمبري متوسط الحجم.
- عدد2بصلة متوسطة.
- عدد1كوب من الأرز مغسول ومنقوع لمدة ساعتين.
- عدد6فصوص ثوم مهروس.
- بقدونس-شبت-كزبرة خضرة.
- معلقة صغيرة من الملح.
- معلقة صغيرة من فلفل الأسود.
- ربع معلقة صغيرة من الزعتر.
- عدد2 فص من الحبهان.
- عدد1 ليمونه.
- قليل من الفلفل الحار.
طريقة تحضير كفتة الجمبري
- أولا نقوم بتقسيم مقدار الجمبري إلى حجمين ونقوم بغسل جيدا ويقشر.
- نقوم بوضع البقدونس، والشبت، الكزبرة مع مقدار الجمبري صغير الحجم+الأرز منقوع +البصل+الثوم في الكبة للفرم.
- نقوم أضافه التوابل المعلقة الصغيرة من الملح-الفلفل الأسود-الزعتر-ليمون-الحبهان- الفلفل الحار اختياري ويضاف الى الخليط في الكبة لفرم والحصول على خليط ناعم.
- نقوم بإضافة الخليط المفروم+الجمبري الأكبر حجم ونقوم بالخلط ونبدأ في تشكيل الكفتة يمكن أن تكون على شكل كور، أو أصابع كفتة كما هو مفضل لديكم.
- نبدأ في تحضير الدقيق مضاف ألية معلقة من النشا في طبق.
- وطبق أخر به بقسماط مطحون.
- ونبدأ في وضع كور الكفتة في الدقيق ثم البقسماط المطحون إلى أن ينتهى المقدار ونتركها في الثلاجة قبل التحمير لمدة نص ساعة.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونبدأ في تحمير.
- كفتة الجمبري المقلية، تقدم ساخنة بجانب طبق من البطاطس المحمرة وصوص الكاتشب.
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