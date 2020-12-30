طريقة عمل كفتة الجمبري المقلية بالمنزل، الجمبري أو كما يطلق علية البعض الروبيان من المأكولات البحرية الشهية والمفيدة، والمفضلة عند الكثير الجمبري يمكن تحضيره بأكثر من طريقة يمكن أن يقدم ا طبق رئيسي ويمكن أن يقدم طبق جانبي، ويمكن أن يستخدم داخل طبق رئيسي يمكن التنوع في التقديم تحضير الجمبري.

أسرار كفتة الجمبري، كفتة هي احدي أصناف التي يمكن تحضيرها، يمكن تحضير الكفتة مشوية، مقلية، ويمكن تحضيرها من اللحم، الفراخ، أو الجمبري، اليوم نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة تحضير كفتة الجمبري بالمنزل، بطريقة سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير ومقادير متوافرة لدينا.

طريقة عمل كفتة الجمبري

كفتة الجمبري من اشهر المأكولات البحرية التي تتميز بها المدن الساحلية، تتميز بطعم مميز وشهى، الروبيان من الأكلات التي تعرف بتميزها بالفسفور، والبروتين، والكالسيوم، يجب الاهتمام بالتنوع في تقديم الطعام لأفراد الأسرة وتقديم طعام صحي يمكن تحضير الكفتة فراخ، واليوم نوضح طبق جديد ومختلف، سنوضح لكم أولا مقادير كفتة الجمبري.

كيلو جمبري متوسط الحجم. عدد2بصلة متوسطة. عدد1كوب من الأرز مغسول ومنقوع لمدة ساعتين. عدد6فصوص ثوم مهروس. بقدونس-شبت-كزبرة خضرة. معلقة صغيرة من الملح. معلقة صغيرة من فلفل الأسود. ربع معلقة صغيرة من الزعتر. عدد2 فص من الحبهان. عدد1 ليمونه. قليل من الفلفل الحار.

طريقة تحضير كفتة الجمبري