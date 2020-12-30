الكريم الساحر بالكولاجين الطبيعي ألاصلي لتفتيح وشد البشرة وازالة التجاعيد والحبوب نهائيا

الكريم الساحر بالكولاجين الطبيعي ألاصلي لتفتيح وشد البشرة بعد التقدم بالعمر يقل انتاج الكولاجين في الجسم عن المعدل الطبيعي، وهو المركب الوحيد في الجسم الخاص بزيادة مرونة وليونة الجلد وترطيب ونضارة البشرة، مما يسبب لترهلات الجلد وظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة في الوجه، مما يجعلها تبدو بشكل أكبر عن عمرها الحقيقي، وتبدأ السيدات بالبحث عن حبوب الكولاجين أو الذهاب لمراكز التجميل التي تقوم بحقن الوجه بالكولاجين، ولن تدرك جيداً أنها لديها كريم منزلي مليء بالكولاجين ويساعد على ترطيب ونضارة ومرونة البشرة وهو لبان الذكر، سوف نساعدك اليوم في طريقة سهلة وبسيطة لعمل كريم لبان الدكر في المنزل وبنتائج أفضل من الخارج بكثير جربيها بنفسك. فوائد كريم لبان الدكر يحمل كريم لبان الدكر الاصلي الكثير من الفوائد للبشرة منها: القيام بشد ترهلات الجلد.

العمل على مليء التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة والتعبيرية التي تظهر على الوجه.

يعمل على زيادة مرونة الجلد ويزيد من صفاء البشرة.

يقضي على تشققات والخطوط التي تعيق البشرة وتعمل على تجديدها.

يقي البشرة من علامات الشيخوخة والتقدم بالعمر المبكرة.

يقضي على البقع الداكنة بالبشرة ويعمل على تفتيحها.

يقضي على حفر الوجه والتخلص من آثار الحروق.

يساعد في التخلص من مشكلة الهالات السوداء.

يقضي على حب الشباب وآثارها.

التخلص من جميع مشاكل البشرة. كيفية عمل كريم لبان الدكر يعتبر لبان الدكر واحد من أهم المواد المليئة بالكولاجين الطبيعي التي من الممكن استخدامها للبشرة والتخلص من التجاعيد وسد البشرة وزيادة نعومتها: ملعقتين من لبان الدكر.

كوب من الماء المغلي. طريقة التحضير: يتم القيام بنقع اللبان في الماء المغلي ويغطى ويترك لمدة ليلة كاملة حتى أن نلاحظ تغير لونه، ويكون مائل للون الكريمي الأبيض، من ثم نقوم بتصفية الخليط. نقوم بوضع القوام الكريمي في إناء زجاجي نظيف ويوضع بالثلاجة، ونقوم بمسح الوجه بغمس قطعة من القطن في الكريم وتمريرها على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة ومن ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر، ومن ثم نقوم بترطيب البشرة.

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