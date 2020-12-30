طريقة عمل اللحمة الباردة بالصوص أو بدون بخطوات سهلة وسريعة

هناك أطباق كثيرة من اللحوم، نستطيع أن نصنفها على أنها الألذ والأشهى، ومن ألذها طريقة عمل اللحمة الباردة في المنزل، بدلًا من الحصول عليها من المطاعم، فقد تكون مضرة بالصحة، وقد تكون أيضًا مُكلفة، ولكن عندما تُعدين اللحمة الباردة في مطبخك تستطيعين توفير المكونات حسب احتياجاتك، والكمية حسب احتياجات الأسرة، سواء في حالة طهي اللحم البارد أو في حالة عمل طبق لحم ستيك وأيضًا مضغوط اللحم مع الأرز البسمتي ويقدم طبق اللحمة الباردة في منتصف السفرة دائمًا، وبجواره أطباق شهية وسلطات مثل سلطة البطاطس مثلًا. طريقة عمل اللحمة الباردة هناك نوعين من اللحوم يناولها الإنسان، فأما الأولى، فهي اللحوم البيضاء، بينما الثانية هي اللحوم الحمراء، والموجودة على وجه الخصوص في لحم البقر والجمال، وبها نجد الكثير من الفوائد، ولذلك لا ينبغي أن يتم إهمال تناول اللحوم.

وإن كنت من مفضلي الابتعاد عنها، نظرًا لطريقتها المعتادة، فنحن نؤكد أن اللحمة الباردة من أشهى أنواع اللحوم، والتي يمكن طهيها وفق التالي: مكونات اللحمة الباردة بالصوص قم بتوفير كمية مناسبة من الثوم.

قم بتوفير ملعقة من السمن البلدي.

لا بد من توفير توابل حسب الرغبة.

سنقوم بتوفير كتف اللحم بالكامل. طريقة تحضير اللحمة الباردة سنقوم بعمل أخرام متفرقة في كتف اللحم الذي قمنا بتحضيره، وعلينا أن نقوم بوضع الثوم بها، ومن ثم رش الملح الذي قمنا بتوفيره عليها.

ثم نقوم بلف اللحمة بورق القصدير، ثم نقوم بوضع سمن في وعاء كبير على النار حتى يقدح، ومن ثم نضع اللحمة به ونقوم بالتقليب جيدًا، وبعدها نبدأ في وضع المياه إليه.

ثم نتركه على النار قليلًا حتى ينضج، وبعدها نقوم بإدخاله الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراجه، تقطيع برتقال من حوله من أجل التزيين، أو رش كمية من البقدونس المقطع قطع صغيرة من أجل التزيين أيضًا.

ويقدم ساخن على السفرة مع الأطباق الأخرى، مثل أطباق الأرز، أو أطباق المكرونة، مثل المكرونة بالبشاميل، أو أيضًا مع المسقعة باللحمة المفرومة. طريقة عمل اللحمة الباردةمكونات اللحمة الباردة بالصوصطريقة تحضير اللحمة الباردة

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