أسباب وجود طعم معدني في فمك هل هذه أشارة لمرض خطير أكيد شعرت بهذا الإحساس في يوم من الأيام ولكن لم تبحث و لم تتعرف على هذا الشعور في الفم وهو إحساس بطعم معدني في الفم دائما يعطي إحساس مزعج بالمرارة في مقالنا هذا عبر السطور الأتية: سوف نتعرف على الأسباب المؤدية لهذا الطعم المعدني الغريب في فمك وكيف التعامل معه و التخلص منه بأسرع الطرق.

أسباب وجود طعم معدني في الفم

يوجد أسباب كثيرة لهذا السؤال الذي يؤدي الى الشعور بطعم المعدن أو المرارة في الفم وممكن أن يكون احد أسباب الخلل في حاسة التذوق وأيضا لها عده أسباب اخرى سوف نتطرق إليها:

العدوي البكتيرية أو الفطريات.

مرض السرطان الذي يؤدي الى فرط في إدارة نشاط الغدة الدرقية.

أمراض القلب والضغط.

التهاب المفاصل

مرض السكر.

حرقان المعدة.

الأمراض المتعلقة بصحة الفم و الجيوب الأنفية: ممكن تسبب هذا الطعم وأيضا مشاكل الفم والأسنان واللثة لان هذا الإحساس يغير من طعم التذوق الطبيعي ممكن الشعور بهذا الطعم بسبب رواسب الأطعمة وتراكم الجير على اللثة مما يؤدي الى التهابات اللثة وتسوس الأسنان وتنتج الجراحات التي هي من اقوي الأسباب التي تنتج طعم سيء في الفم.

التهاب الجيوب الأنفية وبعض الأدوية والأمراض التي هي سبب رئيسي في جفاف الفم ومنها مثلا (الحزاز المسطح ومتلازمة سيكا) ممكن تؤدي فى الأحيان الى طعم المعدن في الفم ومنها أيضا جفاف الفم فترة الشيخوخة يعمل على اضطرابات التذوق.

أمراض مزمنة سبب وجود طعم معدني في الفم

نعم واقعيا يوجد العديد من الأمراض المزمنة سببا في وجود طعم معدني في الفم مثل مرض السكر والسرطان والغسيل الكلوي ونقص فيتامين ب 12 وأيضا نقص الزنك منها مثلا الأتي:-

الجهاز العصبي:

اضطرا بات الجهاز العصبي تعمل على اضطرابات تذوق الطعم في الفم وممكن تحدث مشكلة في الدماغ أو مشكلة في الأعصاب الطرفية التي بدورها تتحكم في حاسة التذوق والرائحة.

الحمل:

خلال الأشهر الأولي من الحمل تشعر السيدة بوجود طعم معدني والذي أشبه على اغلب النساء من خلال شكواهم والسبب هو التقلبات الهرمونية التي تصاحب السيدة أثناء الحمل.

المعادن الزائدة في الجسم:

حيث يرتبط هذا الطعم أيضا بارتفاع مستويات المعادن بشكل غير طبيعي في جسم الإنسان مثل الحديد والنحاس مع وجود طعم معدني مستمر في الفم.

التسمم الغذائي للمأكولات البحرية:

عند تناولك الخاطئ للأسماك الفاسدة وخاصة اللحوم ذات اللون الداكن مثل( سمك التونه والماكريل) فهذا يسمى تسمم غذائي أو تسمم الأسماك الهيستامين.

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية:

من المؤكد أن الحساسية سبب مباشر في الطعم المعدني في الفم ويرجع هذا السبب الى الآثار المباشرة على حاسة التذوق والرائحة و ينتج عنهما سيلان أو انسداد الانف أو بسبب أفراز استنشاق أشياء وروائح لبعض المواد مثل التدخين يؤثر تأثير دقيق على التذوق بشكل سلبي واضح والذي يؤدي الى وجود الطعم المعدني في الفم.

المواد الكيميائية:

هذه المواد المتطايرة في البيئة والتي يتم استنشاقها على فترة طويلة ممكن تسبب طعم المعدن في الفم غبار المطاط والكرومات والبنزين والكوبالت.

الأورام:

الأورام والالتهابات ومرض نقص المناعة الذاتية والتي تؤثر تأثير مباشر على الجهاز العصبي المركزي.

وها هنا لقد وصلنا الى نهاية مقالنا عزيزي الزائر عبر موقع ثقفني الإخباري فإدا شعرت بالطعم هذا واستمري معك فيجب القيام بزيارة الى طبيبك الخاص للتشخيص السريع والمبكر وهاهنا قدمنا كل ما يفيد من الشعور بهذا الطعم والمدرج تحت عنوان أسباب وجود طعم معدني في فمك هل هذه أشارة لمرض خطير.