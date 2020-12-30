كنز رباني رهيب في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات لن يتوقف شعرك عن النمو

كنز رباني رهيب في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات لكل فتاة وسيدة تعاني من مشكلة تساقط الشعر وتريد في أن تحصل على شعر قوي وصحي وكثيف وطويل لا يوجد به أي مشاكل، لذا تبدأ مهمتها في البحث عن كافة الأساليب من أجل الحصول لذلك، كما أنها تود أن لا تنفق الكثير من الأموال، فنحن هنا لتلبية طلباتك قارئنا فقط، فقد وفرنا لكم طريقة طبيعية لتطويل الشعر في المنزل وبمكونات بسيطة بنتائج فعالة ومجربة دون نفق الكثير من المال ولكن النتائج مذهلة لن تجدها في أكبر صالونات التجميل بدلا من اللجوء إلي مستحضرات جاهزة قد تضر الشعر علي المدي البعيد تابعي معنا أفضل وصفات تكثيف وتطويل الشعر في أسرع وقت.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

إليكم خطوات ومكونات بسيطة لعمل وصفات طبيعية لزيادة طول وكثافة الشعر بمكونات منزلية متواجدة بكل منزل وبأقل تكلفة والنتيجة ممتازة تابعونا :

نقوم بمزج صفار البيض مع ملعقتين من زيت الزيتون ويضاف لها كوب واحد من الماء، ويتم تطبيق الوصفة وتتترك لمدة ساعة ومن ثم يغسل الشعر بشكل جيد، ومن الأفضل تكرار الوصفة مرتين بالشهر.

الفلفل الأسود: نقوم بخلط ملعقتين من الفلفل الأسود وتخلط مع نصف كوب من عصير الليمون ويطبق المزيج على جذور الشعر ويلف بفوطة ساخنة ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يغسل بشكل جيد.

من المكونات الطبيعية المليئة بالبروتينات والدهون الهامة التي تساعد في إطالة الشعر وكثافته، ويتم من خلال تطبيق حليب جوز الهند على فروة الرأس والشعر ويترك لمدة ثلث ساعة ومن ثم يشطف جيداً وللحصول على أفضل النتائج يجب تكرار الوصفة على الأقل مرة من كل أسبوع.