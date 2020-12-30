مسحة واحدة تبييض العانة والإبط والجسم كله تبييض فوري في دقائق

مسحة واحدة تبييض العانة والإبط والجسم كله عزيزتي حواء إذا كنتي تبحثين عن طرق طبيعية مائة بالمائة للقضاء على مشكلة اسمرار الوجه والرقبة والعانه والجسم بالكامل، بعيداً عن تطبيق الكريمات الكيميائية التي تسبب تلف البشرة على المدى البعيد، فنحن هنا اليوم لنطرح عليكم بعض الوصفات الطبيعية الفعالة في تبيض الوجه والرقبة والجسم بالكامل بمكونات طبيعية موجودة في كل منزل بأقل تكلفة وآمنة وبنتائج فعالة تابعي معنا الوصفات الفعالة بالخطوات وبأقل المكونات ونتائج فعالة.أسباب اسمرار البشرة والجسم
- التعرض بشكل مستمر لأشعة الشمس الضارة.
- استخدام منتجات رديئة تسبب اسمرار والتهابات البشرة تصبغات الجلد.
- الكلف الذي تتعرض له المرآة خلال فترة الحمل يزيد من تصبغات البشرة.
- الإصابة بخلل الغدة الدرقية وعدم القدرة على عملها بشكل صحيح.
- تطبيق العطور على منطقة الرقبة. والجسم.
- أستخدام كريمات إزالة الشعر.
- ارتداء الملابس التي تحتوي علي البلاستير.
تعرفي معنا على مكونات طبيعية وآمنة تماماً على بشرتك ولكنها تعمل على تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة فورا وفي دقائق تابعينا:ماء الورد والليمون
يحمل الليمون الكثير من الخواص التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، مما يزيد من فعالية في تبيض الوجه والرقبة، من خلال مزج ملعقة من ماء الورد مع ملعقة من عصير الليمون وتخلط المكونات معاً بشكل جيد ونستخدمه لمسح الوجه والرقبة بقطعة قطن وتترك لمدة ربع ساعة حتى تمتصها البشرة وتشطف بالماء الفاتر ويتم تجفيفه بشكل جيد.قشر البرتقال
نقوم بخلط القليل من الليمون المجفف وماء الورد وعسل النحل وماء الورد وكمية مناسبة من زيت اللوز، وتخلط المكونات معاً ويطبق على الوجه والرقبة وتترك حتى تجف وتشطف بالماء الفاتر.
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