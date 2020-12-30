طريقة عمل الهريس باللحم بالطريقة العربية والسعودية بمكونات بسيطة

طبق الهريس باللحم يعتبر من أكثر الأطباق المفيدة للصحة، حيث أنه يحتوي على كافة المكونات التي يحتاج إليها الجسم، سواء مكونات الدهون أو الكربوهيدرات، وغيرها من الفيتامينات الأخرى التي تمد الجسم بالطاقة، وطبق الهريس باللحم من أشهر أطباق اللحوم في الوطن العربي، ولا تقل فائدة عن مضغوط اللحم كما أنها طبق شهي مثل ستيك اللحم الرائع، ولكن قد يختلف في طريقة الإعداد، وكذلك يختلف في إعداده عن اللحمة الباردة وسوف نوفر لكم طريقة عمل الهريس باللحم بالتفصيل.

قم بتوفير كيلو أو أكثر أو أقل حسب الرغبة من حبوب الهريس.

قم بتوفير كيلو من اللحم ويفضل أن يكون لحم من الكتف.

قم بتوفير كوب من السمن وكوب من المياه.

قم بتوفير كمية مناسبة من الملح من أجل التتبيل، أو أي توابل تفضلها في الطعام.

علينا أن نقوم بغسل الحبوب جيدًا، حتى نتأكد من أنها لا تحتوي على قشور أو على أتربة، ويمكن أن نقوم بنقعه لمدة سبعة ساعات كاملة، ومن ثم نقوم بوضعها مع اللحم في وعاء.

ومن ثم نقوم بوضعهم على النار، ونقوم بوضع المياه إليهم، بحيث تكون مغطية للهريس وأيضًا للحم، ويترك على النار لمدة لا تقل عن ساعة، ولا بد من أن نقوم بتغطيته بشكل محكم.

بعد أن ينضع، نقوم بالتأكد من ذلك، من خلال نضج الهريس، ومن ثم نستمر في التقليب، حتى نتأكد من أن حبات الهريس قم تم هريسها بشكل جيد، حتى يمتزج الخليط مع بعضه البعض، ومن ثم نقوم بإضافة الملح.

نستطيع أن نقوم بطحن الهريس في الخلاط الكهربائي إن كنت لا تستطيع طحنه بالطريقة العادية، وعند الانتهاء من مرحلة المزج نقوم بوضع الهريس في أطباق، ومن ثم نقوم بوضع السمن عليه.

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ويمكن أن نقوم بعمل الهريس بشكل آخر، وسيكون باستخدام كتف الضأن من اللحم، ومن ثم نقوم بتحضير بصلتين ونقوم بقليهم جيدًا، ونتبع نفس الخطوات السابقة، ولكن علينا أن نقوم بوضع البصل مع اللحم أثناء نضجه مع الهريس أو مع الحنطة كما يطلق عليها.