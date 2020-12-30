طريقة عمل الفيتوتشيني بالجمبري والكريمة بأهم أسرار المطبخ الإيطالي، يشتهر المطبخ الإيطالي بالكثير من الوصفات والأكلات التي تتميز بالمذاق اللذيذ والرائحة الشهية مثل المكرونة والتي تعد من أفضل الأطباق التي يتم تقديمها، وتعتبر الفيتوتشيني بالجمبري والكريمة من أكثر المأكولات التي تتمتع بفائدة صحية كبيرة في طبق واحد كما تقدم الفيتوتشيني بطرق مختلفة ونكهات رائعة مثل إضافة الخضروات أو الدجاج أو الجمبري لتعطيها مذاق شهي.

أسهل طريقة لعمل الفيتوتشيني بالجمبري والكريمة بخطوات سهلة ومذاق لذيذ

يتميز المطبخ الإيطالي بأنواع كثيرة من الوصفات مثل المكرونة والبيتزا وهي من أشهر ما يقدم في المطبخ الإيطالي، ولكن الفيتوتشيني بالجمبري والكريمة من أكثر وأفضل الأنواع التي سوف أقدمها لكم لتتمتعي بوجبة رئيسية متكاملة ويوجد أنواع كثيرة من المكرونات مثل

المكرونة بالصلصة، مكرونة بالمشروم والوايت صوص،مكرونة بالبشاميل،والعديد من المكرونات الأخري.

1/2 كيلو من المكرونة الفيتوتشيني.

1/2 كيلو من الجمبري كبير الحجم.

كوب من الكريمة اللباني.

1/2 كوب من ماء سلق المكرونة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

جبنه شيدر أو رومي.

كوب صغير من البقدونس الفريش.

لتر من الماء المغلي.

قومي بسلق المكرونة الفيتوتشيني في الماء المغلي مع إضافة ملعقة كبيرة من الملح و القليل من الزيت حتي لا تلتصق، واتركيها تسلق لمدة 9 دقائق ثم تصفي. قومي بتتبيل الجمبري بالملح والفلفل الأسود والبابريكا لمدة 10 دقائق، ثم ضعي في المقلاة الزبدة والزيت وعندما تسخن قومي بوضع الثوم ويقلب فقط ثم أضيفي الجمبري. قومي بتقليب الجمبري كل 5 دقائق لكل جانب علي نار متوسطة ثم ضعيه في طبق آخر، وبعد ذلك ضعي الكريمة اللباني وماء سلق الفيتوتشيني ورشه من الملح والفلفل الأسود ورشه من البقدونس. قلبي المكونات جيداً ثم أضيفي الجمبري والجبنة الشيدر والفيتوتشيني، ثم اتركيها لمدة دقيقتين حتي غليان الكريمة وتقدم ساخنة مع رشه من البقدونس علي الوجه لشكل رائع وبهذا تكون الفيتوتشيني بالجمبري والكريمة جاهزة للتقديم وبالهناء والشفاء.

مكونات الفيتوتشيني بالجمبري والكريمةطريقة تحضير الفيتوتشيني بالجمبري والكريمة بأسرار المطبخ الإيطالي