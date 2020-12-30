عادات خاطئة في الطبخ تجنبيها تؤدي إلي فساد الأطعمة وتسبب أمراض خطيرة

عادات خاطئة في الطبخ، تهتم كل ربة منزل بتحضير الأطعمة الصحية للأبنائها، للحفاظ على سلامتهم فيهتموا بتناول الأغدية الصحية الخالية من أي مواد كيميائية، كما أيضاً تبحث الأمهات عن طرق أعداد الأطعمة بشكل سليم، بداخل المطبخ لأن هناك الكثير من العادات الخاطئة التي نقوم بها ولا نعلم مدي خطورتها، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا ما هي العادات الخاطئة التي يجب تجنبها في الطبخ.

عادات خاطئة في الطبخ تجنبيها تؤدي إلي فساد الأطعمة:

هناك الكثير من العادات الخاطئة، التي يتم اتباعها أثناء الطبخ، ولكن نجهل عن أنها تسبب الكثير من الأضرار، التي تؤثر على الجسم وتسبب الإصابة بأمراض خطيرة.

طريقة طبخ اللحوم والدواجن:

عند شراء اللحوم والدواجن المجمدة، من الأمور الخاطئة التي تتبعها الكثير من ربات المنزل، وضعها في الماء المغلي وهي مثلجة، فيفقدها ذلك الكثير من العناصر الغذائية، التي تحتوي عليها فيجب الانتظار حتي نتخلص نهائياً من تجمدها.

غسل اللحوم والدواجن والكبدة قبل الطهي:

من الأمور الضارة جداً هو غسل اللحوم والدواجن والكبدة، قبل الطهي فيسبب ذلك انتشار البكتريا الضارة في جميع أرجاء المطبخ، وتأثر على الأطعمة التي تم تحضيرها،فتسبب الإصابة بأمراض خطيرة.

إعادة استخدام الزيت المقلي أكثر من مرة، وتسخينه أكثر من مرة، فيسبب ذلك الإصابة بمرض السرطان فيجب تجنبه.

إضافة الأعشاب الطازجة مثل النعناع والبقدونس والكزبرة ، إلي الأطعمة قبل نضجها يعمل على فقدنها قيمتها الغذائية.

لا تقوم بسكب ماء سلق المكرونة يمكنك ادخلها في الأطعمة لأنها تحتوي على فيتامينات ونشويات مفيدة للجسم.

طهي الخضروات للأوقات طويلة يفقد من قيمتها الغذائية مثل طهيها مع اللحوم فتأخذ وقت حتي تنضج.

لا تقوم بالطهي على نار عالية لأنة يفقد الأطعمة قيمتها الغذائية.

تحمير الخضروات والتقليب المستمر لها في الدهون يفقدها من قيمتها الغذائية.

لا تحتفظ بالخضروات المطهية أو النصف مسلوقة في المبرد لفترات طويلة لأن ذلك يؤثر على قيمتها الغذائية فيجب تناولها قبل مرور وقت طويل.

أحذر هذه العادات في الطبخ تسبب الإصابة بأمراض خطيرة:نصائح هامة يجب اتباعها عند الطبخ للحفاظ على صحتك: