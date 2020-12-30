الفطائر الروسية القطنية هشة وخفيفة للغدا والعشاء سهلة التحضير

الفطائر الروسية القطنية هشة وخفيفة للغدا والعشاء الفطائر الروسية من بين أنواع المعجنات والفطائر التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة كنوع من أنواع الحلويات، ويحبها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو أطفال وتتميز الفطيرة بمذاق خاص بها شهي للغاية، طريقة عمل الفطائر التركية وتختلف في الحشو وكيفية القيام بها، فمن الممكن أن تحشو بقطع الدجاج أو اللحم المفروم أو البطاطس والجبن أو حتى الشوكولاتة والفواكه، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كيفية إعداد الفطائر الروسية كما يجب أن يكون. طريقة عمل الفطائر الروسية تعرفي معنا على خطوة بخطوة لعمل الفطائر بطعم ولا أروع وبمكونات بسيطة وغير مكلفة: نصف كوب من الحليب السائل.

4 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

3/1 كوب زيت زيتون.

رشة ملح.

رشة سكر.

بيضة واحدة.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

خميرة فورية. طريقة التحضير: تعرفي معنا علي طريقة الفطائر الروسية مع أفضل عجينة للفطائر وسر نجاحها هشة وخفيفة نقوم بإحضار العجان أو إناء عميق للعجن ونضع به الدقيق والمكونات الجافة مثل الملح والسكر وتقلب المكونات معاً.

نقوم بتفعيل الخمير في نصف كوب من الحليب الدافئ والقليل من السكر وتترك لعدة دقائق ومن ثم نقوم بإضافتها للدقيق.

نقوم بإحضار العجان أو إناء عميق للعجن ونضع به الدقيق والمكونات الجافة مثل الملح والسكر وتقلب المكونات معاً. نقوم بتفعيل الخمير في نصف كوب من الحليب الدافئ والقليل من السكر وتترك لعدة دقائق ومن ثم نقوم بإضافتها للدقيق. نقوم بإضافة الحليب تدريجياً حتى نحصل على عجينة ملساء ولينة لا تلتصق باليد.

نقوم بإضافة الزيت ونستمر بالعجن لعدة دقائق، ومن ثم ندهن طبق آخر نظيف بالقليل من الزيت ويغطى بالنايلون ونترك العجينة لمجة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد انتهاء المدة نقوم بتقسيم العجين لقسمين ونفردها بالنشابة، ومن ثم تقطع لشرائح دائرية صغيرة الحجم.

ونقوم بوضع الحشو المفضلة في كل دائرة وتلف على هيئة نصف دائرة، مع القيام بالضغط على أطرافها.

يتم تكرار نفس الخطوات حتى أن يتم الانتهاء من الكمية، ونقوك بتغليف الصينية بورق الزبدة ومن ثم ترص العجينة بها ونترك مسافة بين الوحدة والأخرى.

ونغطي الصينية وتترك نصف ساعة ومن ثم توضع في الفرن حتى أن تنضج وتصبح ذهبية اللون وتقدم مع العصائر والمشروبات وبالهنا.

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