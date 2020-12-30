أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح وتبييض الأماكن الحساسة وإزالة الاسمرار سريعاً، ترغب كل النساء في الحصول علي جسم مثالي خالي من أي عيوب ومن أكثر الأماكن التي تحتاج إلي عناية واهتمام هي الأماكن الحساسة، وذلك حتي تتمتعي بكل معالم الجمال والأنوثة ولكن نظراً لطبيعة ملمس الجلد في هذه الأماكن ولأنها شديدة الحساسية والتأثر سريعاً، فإنها تتعرض للكثير من العوامل التي تتسبب في اسمرار الجلد مما يعطي مظهر غير مستحب، مثل استخدام أدوات إزالة الشعر مثل ماكينة الحلاقة أو الكريمات أو نتيجة عدم تنظيف الأماكن الحساسة جيداً وعدم تهويتها أو ارتداء ملابس ضيقة وغير قطنية.

وصفات طبيعية فعالة لتفتيح وتبييض الأماكن الحساسة وإزالة اسمرارها

تفتيح وتبييض الأماكن الحساسة وإزالة الاسمرار بها يحتاج منك إلي العناية بها وذلك لأنها تعد عنوان ورمز الجمال لدي المرأة وذلك لمنحها الثقة في النفس، ولكن توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وتبييض الأماكن الحساسة بكل سهولة ومن مواد تتوافر في المنزل وتكون آمنة وفعالة من أول استخدام.

وصفة عصير الليمون والحليب لتفتيح وتبييض الأماكن الحساسة

يعد عصير الليمون من أقوي المكونات التي تقوم بتفتيح وتبييض البشرة، وذلك لاحتوائه علي العديد من الفيتامينات التي تحسن من بشرة الجلد كما يقوم بإزالة الجلد الميت، أما الحليب يقوم بترطيب البشرة وتبييضها لاحتوائه علي العديد من الخصائص الهامة لتفتيح بشرة الجلد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من العسل.

قومي بخلط المكونات جيداً حتي تمتزج ثم بعد ذلك قومي بغسل المنطقة الحساسة وتجفيفها، ثم ضعي وصفة عصير الليمون والحليب لتفتيح وتبييض الأماكن الحساسة لمدة 10 دقائق.

بعد انتهاء الوقت قومي بغسل الأماكن الحساسة بالماء ثم تجفيفها جيداً، وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي تبييض سريع.

مكونات وصفة عصير الليمون والحليب لتبييض البشرة وإزالة اسمرارها سريعاًطريقة تحضير وصفة تفتيح وتبييض الأماكن الحساسة وكيفية استخدامهاوصفة الكركم وعصير الخيار لتفتيح وتبييض الأماكن الحساسة والتخلص من الاسمرار

يعد الكركم من أكثر الحلول الآمنة والفعالة لتفتيح وتبييض الأماكن الحساسة، وذلك لأنه يتمتع بخصائص تعمل علي تنقية الجلد من الاسمرار والجلد الميت وذلك من خلال مادة الكركمين المتواجدة به، أما عصير الخيار يقوم بترطيب البشرة لاحتوائه علي كمية كبيرة من الماء ويحتوي علي فيتامين أ الذي يقوم بتجديد الجلد ومادة الميلانين لتبييض الأماكن الحساسة.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

قومي بمزج المكونات جيداً ثم توضع الوصفة علي الأماكن الحساسة والداكنة بعد تنظيفها وتجفيفها لمدة 10 دقائق، ثم تغسل بالماء البارد.

ولإزالة آثار الكركم يمكنك مسح المنطقة الحساسة بقطنة مبللة بماء الورد، وتستخدم وصفة الكركم وعصير الخيار لتفتيح وتبييض الأماكن الحساسة مرة يومياً للتخلص من الاسمرار.

مكونات وصفة الكركم وعصير الخيار لتفتيح وتبييض الأماكن الحساسةطريقة تحضير الوصفة لتبييض الأماكن الحساسة والتخلص من الاسمرار