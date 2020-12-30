نزلات البرد والإنفلونزا وصفات طبيعية وأعشاب طبية تخلصك منها نهائيا

نزلات البرد والإنفلونزا يعاني منها الكثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء، حيث يكثر في فصل الشتاء الإصابات بهم، ومع كثرة الإصابات يكثر البحث عن العلاج، والكثير من المرضى يفضلون العلاج بالأعشاب والوصفات الطبيعية الموروثة عن أجدادنا.

وفي هذا المقال سوف نقدم لكم الكثير من المعلومات عن نزلات البرد والإنفلونزا وصف نوضح الفرق بينهم، ونعرفكم أسبابهم، وفي النهاية سوف نقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.

الفرق بين بين نزلات البرد والأنفلونزا

يخلط الكثير من المصابين بين نزلات البرد والأنفلونزا ويعتقد الكثير من المرضى انهم الاثنين واحد، ولكن هذا خطاء فهناك فرق بين نزلة البرد وبين الإصابة بالإنفلونزا وان كانوا يتشابهان في بعض الأعراض لكن يوجد اختلاف بينهما.

تتشابه نزلات البرد مع الإنفلونزا في بعض الأعراض مثل احتقان الزور والسعال وسيلان الانف وكذلك الأوجاع الذي يصيب الجسم.

لكن ألإنفلونزا اشد قسوة من نزلات البرد وذلك لان عدوى الإنفلونزا تمتد إلى الشعب الهوائية فينتج عن ذلك سعال شديد جدا يختلف عن السعال الناتج عن نزلات البرد.

قد ينتج عن نزلات البرد والأنفلونزا ارتفاع في درجة حرارة الجسم فإذا ارتفعت درجة الحرارة إلى اكثر من 38 درجة مئوية أو استمرت لأكثر من ثلاث أيام وجب عليك سرعة التوجه إلى الطبيب واستشارته.

أسباب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا هي نتيجة عدوي فيروسية ، لذلك نجد أن كل الأعراض التي يتعرض لها الجسم عند الإصابة بالفيروس ما هو إلا ردود أفعال للجسم لهجمات الفيروس الشرسة، لذلك نجد أن اغلب المضاد الحيوية لا تجدي في علاج الإصابة، ومن الحكمة أن لا نوقف أعراض المرض مرة واحده وهو ما تقوم به المضاد الحيوية والأدوية الطبية فهي توقف الأعراض ولكنها تبقى على الفيروس داخل جسم الإنسان، مما يجعله ينشط بعد فترة وتعود الأعراض من جديد فشفاء المضاد الحيوية هو شفاء كاذب وموقت ومن الممكن أن يعود المرض من جديد.

وافضل طريقة للتخلص من الفيروس وطرده من الجسم هي الوصفات الطبيعية المكونة من الأعشاب الطبيعية أو الأعشاب الطبية.

وصفات طبيعية لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا

طبيعية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا هي انهما يضعفان مناعة الجسم نتيجة لتعرضه للهجمات الفيروسية، لذلك وجب علينا أن نمد الجسم بالأشياء التي تقويه وتقوي مناعته ضد الفيروس وتجعله يقاوم الفيروسات وتطرده من الجسم، ونحن نقدم لكم في هذا المقال الوصفات الطبيعية التي تساعد جسمك على التخلص من المرض وتقوي مناعتك.

الوصفة الأولى تخلصك من الاحتقان

كما سبق القول أن من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا احتقان الزور، ولتخلص من الألم الوجع الناتج عن احتقان الزور وتخفيفها، يمكننا استخدام محلول الملح الدافئ، وذلك عن طريق الغرغرة عدة مرات يوميا ويساعد ذلك على مقاومة العدوى وتخفيف احتقان الزور، ويمكن تحضير المحلول الملحي بإضافة ملعقة من الملح إلى كوب ماء دافئ ونقوم بالغرغرة بالمحلول الملحي.

الوصفة الثانية تخلصك من السعال

من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا أيضا السعال، ولكي تخفف من سعالك، وتقضي على الكحة وتتخلص منها، يمكنك استخدام هذا المستحضر والذي يتكون من مكونات طبيعية وأعشاب تحضرها انت بنفسك في البيت دون الحاجة إلى الأدوية.

مكونات الوصفة التي تقضي على السعال هي 2 ملعقة كبيرة من الزعتر، وكوب ماء مغلي ، وملعقة من العسل النحل .

طريقة التحضير نقوم بصب الماء المغلي على الزعتر ثم نقوم بتغطية الكوب لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك نقوم بوضع العسل على المشوب للتحلية ثم نقوم بشرب هذا المشروب فيساعدنا على التخلص من السعال.

الوصفة الثالثة خفض درجة حرارة جسمك بالأعشاب

من أعراض الإصابة بالمرض ارتفاع درجة الحرارة ولكي تساعد جسمك على التخلص من ارتفاع الحرارة وانخفاضها إلى المعدل الطبيعي لدرجة حرارة الجسم ننصحك بتناول هذا المشروب أو بتناول شاي الأعشاب والذي يمكنك تحضيره في البيت بكل سهولة، وهذا المشروب يتكون من .

مكونات شاي الأعشاب الخافض للحرارة، يتكون هذا المشروب من الزنجبيل والنعناع وذلك لأنهم ينشطان الدورة الدموية ويحفز الجسم على إخراج العرق مما يودي إلى خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة، هذا بالإضافة إلى أن الزنجبيل يقاوم الفيروسات ويطردها من الجسم.

طريقة تحضير الشاي الخافض للحرارة، يمكنك تحضير الشاي الخافض لحرارة الجسم بهذه الطريقة، نقوم بإحضار 2 ملعقة من جذر الزنجبيل المخروط أو بودرة الزنجبيل، ثم نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، ونحضر كوب من الماء المغلي، نضع المكونات السابقة من الزنجبيل والنعناع ونصب عليهما الماء المغلي، ونقلبه تقليب جيد ثم نغطي الكوب وبعدها نشرب الشاي وسوف تنخفض درجة حرارة الجسم.