صبغة طبيعية للشيب مجربة بدون حناء في ثلاث خطوات فقط

صبغة طبيعية للشيب مجربة تعتبر من أقدم الطرق التي تستعملها النساء منذ سنوات بعيدة للتخلص من الشعر الأبيض، وبالأخص صبغة طبيعية للشيب بدون حناء فقد تكون الحناء من المواد الطبيعية الغير محببة إلى الكثير من السيدات، ونجد أن البحث أكثر على طريقة صبغة طبيعية للشيب باللون الأسود وسوف نوفر لكم بالتفصيل صبغات شعر طبيعية بدون حناء بني فاتح للشعر بجميع أنواعه.

صبغة طبيعية للشيب بدون حناء

هناك مواد طبيعية كثيرة تعمل على التخلص من الشيب وأيضًا صبغ الشيب بالأشقر ومن بينها:

قم بتوفير ملعقتين من أوراق الشاي الأسود على وجه الخصوص.

قم بتحضير كوب من المياه.

ومن ثم نقوم بغلي الأوراق على نار هادئة، في المياه.

نتركه حتى يبرد تمامًا، ومن ثم يتم وضعه على الشعر لمدة ساعتين ومن ثم يتم غسله بالمياه الباردة.

قم بتوفير نصف كوب فقط من إكليل الجبل.

قم بتحضير ربع كوب من الميرامية.

قم بتوفير كوبين من المياه.

نضع المكونات مع المياه على النار ومن ثم اتركها حتى تغلي تمامًا.

بعدها عليك أن تتركها حتى تبرد، ويتم وضعها على الشعر، لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع بحد أدنى للحصول على أفضل النتائج.

صبغة طبيعية للشيب مجربة بالشاي الأسودصبغة إكليل الجبل لإخفاء الشيب بدون حناءطريقة صبغ الشيب العنيد

وهناك أنواع شيب شعر أو شعر بوجه عام يُطلق عليه الشيب أو الشعر العنيد، فكلما وضعت صبغة إليه لا يمكن أن يلقطها الشعر، ولهذا ننصح أنه في هذه الحالة يتم الحصول على صبغة شعر للشيب من الصيدلية، ومن أفضلها:

يمكن الحصول على صبغة لوريال من الصيدلية بدون أمونيا من أجل التخلص من الشيب وتغيير لون الشعر.

يمكن الحصول على صبغة غارنية بدون أمونيا أيضًا للتخلص من الشيب أو لعلاج الشيب في المنزل.

يمكن صبغ الشيب بأنواع عديدة من الحناء من الصيدلية أو محلات العطارة أيضًا.

أو احصل على صبغة طبيعية للشيب مجربة تتكون من القهوة والنسكافية، وملعقة من الميرامية ووضعها على الشعر.

أفضل صبغة للشيب من الصيدلية