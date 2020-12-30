طريقة عمل الخبيصة الاماراتية في المنزل خطوة بخطوة بالتفصيل

طريقة عمل الخبيصة الاماراتية , في الأصل الخبيصة الاماراتية هي نَوع من أنواع الحلويات المَشهورة في الإمارات، كما أنه يَتم تَحضيرها في دول الخليط بُطرق مُختلفة، من أهم مُميزاتها أنه يَتم تَحضيرها في دقائق مَعدودة، وطَعمها شهي ولَذيذ.

طريقة عمل الخبيصة الاماراتية

يُمكن تَحضيرها في وجبة الإفطار، أو لضيوف الغفلة، لتُصبح نوع من الحلويات رائع بطعم قوي.

2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من الزعفران يَتم نَقعه من قَبل في ملعقة كبيرة من ماء الورد.

احضري مَقلاة واحدة وأضيفي فيها الدقيق وقومي بتَحميصه قليلًا.

يَجب الاستمرار في التَقليب حتى لا يَحترق ويُصبح لونه أسمر.

في إناء آخر على النار أضيفي كلًا من الماء + السكر واخلطي المكونين معًّا.

انتظري حتى تُصبح كمية الماء إلى النصف.

انخلي الدقيق وتَخلصي تمامًا من التَكتلات المَوجودة به.

في إناء آخر على النار أضيفي الزبدة حتى تَذوب تمامًا، أضيفي نصف كمية الدقيق فقط مع التحريك المٌستمر.

ثم أضيفي الكمية الأخرى وامزجي مرة أخرى حتى تَحصلين على الدقيق باللون الذهبي أو اللون البني الفاتح حسب الرغبة.

وعند التأكد من لون الدقيق، اسكبي الماء والسكر بالتَدريج والدقيق مع التَّحريك.

ارفعي الوعاء من النار مع الاستمرار في التَقليب وأثناء القيام بَهذه الحركة أضيفي الزعفران والهيل.

ضعي الخبيصة في وعاء التَقديم وقدميها على الفور.

المكوناتطريقة التَحضير

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة المُذابة.

ربع كوب من بذور الرُمان.

ملعقة ونصف كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المَطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ضعي الزعفران + ماء الورد واتركي الوعاء جانبًا 5 دقائق.

في مقلاة أضيفي الدقيق والحبهان وامزجي حتى يُصبح لونه داكن.

ضعي الدقيق في وعاء آخر بَعد نَخله مع الزبدة وامزجي مرة أخرى.

في إناء آخر ضعي السكر والماء حتى يَتجانس ثم ضعي الزعفران.

اسكبي السكر بالتدريج مع الدقيق مع التحريك.

ثم ضعي الخبيصة في طبق التقديم بَعد إضافة بذور الرمان لها.

طريقة عمل الخبيصة الإماراتي ببذور الرمانطريقة التحضير