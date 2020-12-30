أرخص كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن بمكون طبيعي يمنحه قوة ولمعان، أصبح الآن الكيراتين الصناعي والبروتين من أكثر الحلول التي تلجأ إليها معظم النساء وذلك للحصول علي مظهر جمالي وشعر ناعم كالحرير، أو لعلاج الشعر الجاف والخشن ومنحه النعومة واللمعان، وعلي الرغم من أن الكيراتين الصناعي أو البروتين يقوم بمنح الشعر التنعيم والترطيب اللازم إلا أنه يتسبب في أضرار كثيرة للشعر منها التلف والتساقط، وهذا يجعلك تقومين بإنفاق مبالغ كبيرة لعلاج الشعر بدلاً من أن تحصلي علي ما ترغبين في الحصول علي شعر ناعم ورطب.

كيراتين طبيعي بسيط لتنعيم وترطيب الشعر الخشن يجعله ناعم وقوي

تنعيم وترطيب الشعر الخشن لا يتطلب منك البحث عن الحلول الأكثر انتشاراً مثل الكيراتين الصناعي أو البروتين، وذلك لأنه تتوافر بدائل طبيعية تمنحك النتيجة المرغوبة بدون أضرار للشعر مثل الكيراتين الطبيعي المكون من مواد طبيعية مفيدة للشعر وتعالج كل مشاكله بسهولة وليس لها أي آثار جانبية، ولهذا سوف أقدم لكم أرخص كيراتين طبيعي للحصول علي شعر ناعم ورطب في أقل وقت ويجعله قوي ولامع من مكون بسيط لن تتخيلي مدي أهميته للشعر.

كيراتين الملوخية والزبادي لتنعيم وترطيب الشعر الخشن

الكثير منكم سوف تتساءل ما هذا المكون الذي يعالج كل مشاكل الشعر مثل الخشونة والتساقط، ويمنح الشعر القوة واللمعان ألا وهو مكون رخيص الثمن ونقوم دائماً بتناوله كوجبة غذائية مفيدة للجسم، ولكن هناك العديد من الفوائد لنبات الملوخية سوف نستعرضها سوياً.

الملوخية تقوم بتغذية الشعر وتقويته مما تمنع تساقطه كما تساعد في مليء فراغات الشعر من الأمام لتتمتعي بشعر كثيف وطويل، وهذا لأنها تحتوي علي عنصر الزنك والكبريت والتي يحتاج إليها الشعر حيث تعد من أقوي الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة وقوة الشعر.

الزبادي غني عن التعريف فهو يتمتع بخصائص مرطبة تمنح الشعر الترطيب والتنعيم الذي يحتاج إليه لشعر ناعم كالحرير، كما يقوم بتغذية الشعر ومنحه اللمعان.

4 ملاعق كبيرة من أوراق الملوخية الطازجة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قومي بوضع أوراق الملوخية الطازجة في الخلاط أوالكبة، ثم ضيفي الزبادي وزيت جوز الهند واطحني المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام ليس سائل وليس متماسك.

وبعد أن تحصلي علي القوام المضبوط قومي بغسل الشعر وتمشيطه، ثم اتركيه يجف لمدة ساعة وليس أكثر ليكون الشعر ما زال رطباً.

ابدئي في تقسيم الشعر إلي خصل صغيرة حتي تتمكني من وضع كيراتين الملوخية، ثم ضعي الكيراتين الطبيعي علي فروة الرأس من الجذور إلي الأطراف مع تغلغل الكيراتين في كامل الشعر.

قومي بلف الشعر ببلاستيك غذائي أو غطاء للشعر، واتركي كيراتين الملوخية والزبادي علي الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالماء أولاً ثم بالشامبو ويفضل شامبو الأطفال لأنه لا يحتوي علي مواد كيميائية مثل الشامبو العادي.

بعد غسل الشعر قومي بدهن الشعر بزيت جوز الهند أو زيت القرنفل، وسوف تلاحظين كيف تغير ملمس الشعر وأصبح ناعم كالحرير ويتم تكرار كيراتين الملوخية والزبادي مرة واحدة في الأسبوع.

مكونات كيراتين الملوخية والزبادي لتنعيم وترطيب الشعر الخشنطريقة تحضير كيراتين الملوخية والزبادي لتنعيم وترطيب الشعر الخشن وكيفية استخدامه