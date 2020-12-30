فطيرة العشر دقائق السريعة لسد الجوع أسهل وجبة سريعة للفطور أو العشاء

فطيرة العشر دقائق السريعة واحدة من أهم المخبوزات، التي يمكنك الاعتماد عليها سواء في وجبة الإفطار، أو حتى عندما تشعرين بالجوع بعد منتصف الليل، وتريدين وجبة سريعة ومشبعة في نفس الوقت، وغير دسمة أيضًا، وكل تلك المزايا تتوفر في طريقة عمل، فطيرة العشر دقائق السريعة، بالحشو اللذيذ الخفيف.

المخبوزات معشوقة الإنسان عمومًا، فلا يوجد شخص بيننا لا يتناول المخبوزات، وخاصة بعض الأنواع التي تناسب الفطور الصباحي مثل؛ فطائر سريعة بدون فرن أو بيض، أو تناسب وجبة غداء في يوم مزدحم قليلًا مثل؛ طريقة عمل الفطير المطبق الحلو والحادق باختلاف الحشو.

ومن بين أشهر وأهم المخبوزات حاليًا، والتي تناسب جلسات السهر سواء للاستذكار بالمنزل قبيل الاختبارات النهائية، أو حتى للانتهاء من بعض العمل من المنزل، هي فطيرة العشر دقائق السريعة والشهية، بدون دسم أو مشاكل بالهضم.

في هذه الوصفة، استخدمي الحشو المناسب لك، وفق ذوقك أو حسب تفضيلات أفراد أسرتك، فالأمر مرهون بما ترغبين أنت به، وهو ما يميزها دون إجبار على استخدام مكونات محددة، وهي تكفي صينية مقاس 25 سم، أي تكفي لأكثر من فرد.