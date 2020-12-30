طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بوصفة سهلة وسريعة مثل المحلات بالضبط

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة على مستوى العالم ويختص بتحضيرها الوطن العربي وكل بلد على حسب طريقته وتعتبر من اشهر الأطباق لدى الكثيرين منا، ويجيد الكثير منا تحضيرها والتي تحتاج إلي فن في تحضيرها وتعتبر من اهم مكوناتها هي دقيق السميد والسكر وجوز الهند ويوجد الكثير من الحشوات وهذه حسب الرغبة منها القشطة أو المكسرات أو الجبن الكريمي الخ، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة سهلة وسريعة في تحضير البسبوسة.

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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:

المكونات:

كوب دقيق سميد

نصف كوب سكر ابيض

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

رشه ملح

رشه بكربونات الصوديوم

3 بيض

كوب ألا ربع زيت نباتي أو زيت ذرة حسب المتوفر لديكي

كوب زبادي

ملعقة من الفانيليا السائلة

2 كوب من الشربات او السيرم

مكونات الحشوة :

2 كوب من اللبن

2 ملعقة كبيرة من النشا

2 ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة كبيرة من السكر

5 فصوص من المستكة

ربع كوب من القشطة

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة:

نقوم بإضافة جميع مكونات البسبوسة معا ونقوم بتقليبها جيدا حتى يمتزجوا ثم نقوم بإضافة دقيق السميد في اخر خطوة ونقوم بالاستمرار بالتقليب الجيد حتى يمتزج مع باقي المكونات ونتركها جانبا

ثم نقوم بتحضير الحشوة نقوم بإضافة جميع مكونات الحشو في وعاء على النار ونتركها تغلي ثم نطفئ النار ونتركها حتى تبرد.

نقوم بإضافة نصف البسبوسة في صينية مناسبة ثم نضعها في فرن ساخن لمدة ربع ساعة ثم نضيف القشطة ثم نضيف باقي المزيج ثم نضعها في فرن ساخن حتى تنضج ثم نقوم باضافة السيرم لها ويتم تقديمها .

طريقة عمل البسبوسة :

2 كوب من الدقيق السميد

2 زبادي

كوب سكر

ربع كوب من الزيت

3 ملاعق كبيرة جوز الهند

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ربع ملعقة من الملح

طريقة تحضير البسبوسة:

في وعاء كبير نضع دقيق السميد وجوز الهند والسكر والبيكنج بودر والملح ونقوم بالتقليب الجيد،نضيف الزيت للخليط بشكل تدريجي والزبادي ونقوم بالعجن باليد حتى نحصل على عجينة لينة.

نقوم بدهن الصينية القليل من الزيت ثم نضع الخليط في الصينية ونبسطه باليد حتى لا يزيد سمكه ت 2سن.