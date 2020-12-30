إزالة الرؤوس السوداء والبثور على الطريقة الكورية لبشرة ناعمة كالأطفال

إزالة الرؤوس السوداء والبثور من البشرة على الطريقة الكورية، ومن المعروف أن الكوريون يتمتعون ببشرة نقية وناعمة تماما تلفت الإنتباه، إلى جانب البياض الناصع كذلك الذي يمتازون به، وستعمل هذه الوصفة على تنقية البشرة من الدهون الزيادة من حول منطقة الأنف أو البشرة عموما، حيث تعتمد الوصفة على الفازلين الطبي كمكون أساسي فيها، حيث أنه يرطب البشرة من الأعمال بدون أن يتسبب في سداد للمسام، كما أنه يعمل على تقشير البشرة الجافة وهو ما يقلل من نسبة الجفاف عليها، أيضا في الصيف يمنع من حدوث حروق الشمس وذلك بدهان كمية بسيطة منه على بشرتك قبل التعرض للشمس، وفي جانب آخر يتم استخدامه على الشفاة لترطيبها وتخليصها من الجلد الميت وذلك بمزجه مع الملح والسكر لفرك الشفاة به، كما أنه له دور فعال في تطويل الرموش إذا تم دهانها قبل النوم، ويستخدمونه العديد من النساء أيضا في إزالة المكياج، كما يستخدم في تنعيم كعوب القدمين لتخليصها من التشققات، الفازلين كذلك يجب أن يتواجد كأحد المكونات الأساسية لديكي في فصل الشتا وذلك لترطيب بشرتك من برودة الجو.

أولا يجب توافر الفازلين الأصلي لدينا، وثانيا يجب توافر البلاستيك الذي يتم استخدامه لحفظ الطعام، فيتم دهان الفازلين على المناطق المراد إزالة الرؤوس السوداء والبثور منها حيث يتم عمل طبقة كافية منه على المنطقة المراد علاجها، مع عمل مساج لتلك المنطقة أثناء الدهان بواسطة أصابع اليد، ثم نبدأ في تحضير أجزاء صغيرة من البلاستيك الغذائي ويتم فردها على تلك المناطق طبقتين حيث تحكم جيدا على الوجه، بعد ذلك تترك كذلك لمدة حوالي ساعتين بدون إزالتها، حيث يمكن الشعور بالسخونة خلال تلك الفترة وهو المطلوب حتى تنطرد البثور إلى الخارج، ومن الممكن خلال فترة الساعتين أن تتعرق البشرة فيمكن تثبيتها مرة أخرى حتى تكتمل الساعتين.

بعد تمام الساعتين نرفع الكيس البلاستيكي من على وجهك مع المسح جيدا بواسطة قطنة للفازلين المتبقي على الوجه لتنظيف البشرة منه، يمكن استخدام دبوس شعر لإزالة الرؤوس السوداء بعناية حتى لا تعدي بشرتك من جهة أخرى، ثم الخطوة الأخيرة يتم قفل المسام حتى لا تعاود تلك البثور في الظهور مرة أخرى ويمكن استخدام مكعبات الثلج أو مكعبات الشاي الأخضر المثلجة على بشرتك لغلق المسام.