50 ٪ سعرات أقل عند طهو الأرز بزيت جوز الهند والوقاية من السمنة

طهو الأرز بزيت جوز الهند، الأرز من الأطعمة الأساسية لدى الكثير من الأشخاص والكثير من الأنظمة الغذائية وفي مناطق مختلفة وعديدة منها آسيا ومنطقة البحر الكاريبي، كما أن طرق طهي الأرز ليست ثابتة وتختلف من منطقة لأخرى ومن وصفة لأخرى، مما يجعله سهل الاستخدام في وصفات الغذاء العديدة، ولكن عند استخدام الأرز يجب استخدام وطهيه بالطريقة الأكثر صحية من خلال طهوه بزيت جوز الهند.

السعرات الحرارية بكوب الأرز

الكوب الواحد من الأرز الأبيض المطهو يحتوي على 200 سعر حراري، عندما تصل للجسم فإن النشا الموجودة بالأرز تتحول لجلوكوز ويتم تخزين جزء منه في العضلات والكبد على هيئة جليكوجين، وكمية الجلوكوز المتبقية الزائد والتي لا تستخدم يتم تخزينها في الجسم على هيئة دهون، مما يجعلها العامل الأساسي لزيادة الوزن على المدى البعيد والإصابة ببعض الحالات المرضية الأخرى على المدى البعيد مثل السمنة والسكري وتصلب الشرايين، فلذلك ينصح بطهو الأرز بطريقة صحية لمنع الإصابة بتلك الأمراض.

طهو الأرز بطريقة صحية

لتجنب كل الأعراض الخطيرة التي تنتج من تناول الأرز بالطريقة الاعتيادية قدم واحد من الباحثين طريقة للوقاية من أضرار تناول الأرز، وهي عند غليان الماء المخصص للأرز فإنه يتم إضافة كمية بسيطة من زيت جوز الهند وعندما يصير جاهزًا يوضع في الثلاجة حتى تمر 12 ساعة، وتعتمد تلك الطريقة على جعل النشا الموجودة بالأرز التي تتحول لجلوكوز عند وجودها في الجسم ويجعلها من النشويات المقاومة يستطيع الجسم معالجتها.

طهو الأرز بزيت جوز الهند

وفقًا لما أوضحه الباحث سودهير جيمس أن طهي الأرز بزيت جوز الهند يساعد على تقليل نسبة السعرات الحرارية التي تصل للجسم إلى نسبة 10 إلى 12 ٪ وتصل إلى 50 و 60 ٪ في بعض الأوقات.

والجدير بالذكر أن طريقة التسخين والتبريد تم تجربتها من قبل على البطاطس ومن المؤكد أنها ستجدين نفعًا على الأرز بكل تأكيد، ولكن العلماء حتى الآن لم يقوموا اختبار تلك التقنية على جميع أنواع الأرز الموجود لذلك لم يتم التأكد بعد.

2 ملعقة زيت جوز هند صغيرة.

كوب كامل أرز أبيض.

كوبان إلا ربع كوب ماء.

التأكد من غليان الماء على النار.

يتم إضافة مقدار زيت جوز الهند والتقليب.

ومن ثم يضاف الأرز للماء.

يتم تغطية الأرز وتقليل الحرارة قليلًا وبعد مرور 25 دقيقة يتم رفع الأرز.

وعندما ينضج ويبرد يوضع في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

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