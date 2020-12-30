ماهي انواع مرض نيمان بيك وماهي اسبابه وكيف يتم تشخيصه، بداية من المهم أن نعلم أن مرض نيمان بيك هو مرض وراثي نادر يحدث في خلايا الجسم، ويؤثر على قدرة الجسم في نقل الدهون، ومع الوقت تموت الخلايا ويتضرر العضو الذي يتملك هذه الخلايا، إليكم أسباب هذا المرض وأعراضه.

أسباب مرض نيمان بيك:

ذكر موقع "مايو كلينك" الطبي أن مرض نيمان بيك يحدث بتحولات في جينات معينة تتعلق بكيفية استقلاب الجسم للدهون، ويمكن أن يؤثر داء نيمان بيك على المخ والأعصاب والكبد والطحال ، بالإضافة إلى تأثيره على الرئتين في الحالات الخطرة.

أعراض مرض نيمان بيك:

يعاني المصابين بهذا المرض من أعراض تتعلق بالفقدان التدريجي لوظائف الأعصاب والمخ والأعضاء الأخرى.

عدم اتزان الحركات وصعوبة المشي.

فرط انقباض العضلات.

اضطراب في حركات العين.

اضطرابات النوم

صعوبة في البلع أو تناول الطعام.

تكرار الإصابة بالالتهاب الرئوي.

أنواع مرض نيمان بيك:

النوعان أ وب: ينتجان عن إنزيم مفقود أو يعمل بشكل خطأ يسمى سفينغوميليناز، وهذا يؤثر على قدرة الجسم على استقلاب الدهون مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الخلايا. مما يسبب خللاً في الخلايا، وعلى مر الزمن، موت الخلايا.

النوع ج: تتسبب الطفرات الجينية من هذا النوع في تراكم الكوليسترول والدهون الأخرى في الكبد أو الطحال أو الرئة. ويتأثر الدماغ في نهاية المطاف أيضًا.

علاج مرض نيمان بيك:

يعد مرض نيمان بيك مرضًا تدريجيًا ولا يوجد له علاج ويمكن الإصابة به في أي عمر، ولا يتوفر علاج فعّال لمعالجة الأشخاص المصابين بالمرض من النوع أ أو ب، أما الأشخاص الذين يعانون من النوع ج بدرجة طفيفة إلى معتدلة، فيُمكن تناول عقار يُسمى ميجلوستات (زافيسكا) كأحد الخيارات المتاحة للعلاج.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.