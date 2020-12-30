أفضل الأكلات لتنعيم الشعر وجعله أكثر صحة وجمال

أفضل الأكلات لتنعيم الشعر وجعله أكثر صحة وجمالا،فالشعر مثله مثل باقي الجسم يكتسب صحته من خلال الأكلات التي تقومين بتناولها، فعند تناول أكلات وأطعمة مفيدة غنية بالفيتامينات والمعادن، ينعكس هذا بالإيجاب علي نعومة الشعر ومظهره أيضا، وعلي العكس فعند تناول أكلات غير صحية فينعكس ذلك بالسلب أيضا علي نعومة شعرك ومظهره الخارجي، لذا عند الشعور أن شعرك أصبح غير ناعم أو مجهد فانظري أولا علي طبيعة أكلك، ولذا اليوم سنقوم بتوضيح أهم الأكلات المفيدة في تنعيم الشعر .

أفضل الأكلات لتنعيم الشعر السمك يلمع الشعر

تحتوي الأسماك علي الأحماض الدهنية وأوميجا 3 الصحية، وهذه الدهون لا يستطيع الجسم تكوينها وحدة، وهي عناصر يحتاج إليها الجسم والشعر أيضا بكثرة، لذا فينبغي علينا الإكثار من تناول الأسماك لتمدنا بهذه الدهون.

وتساعد هذه الأحماض على حماية الجسم من الأمراض،وشعرك أيضا مثله مثل الجسم يحتاج إليها للنمو ويصبح لامع المظهر وكثيف، كما تعزز الأوميجا3 ترطيب الشعر وفروة الرأس أيضا.

الزبادي يعمل علي نمو الشعر

الزبادي من الأكلات الغنية بالبروتين، كما يحتوي على فيتامين بي 5، والذي يساعد على وصول الدم لفروة الرأس ونمو الشعر أيضا، كما إنه يمنع ضعف الشعر وتساقطه، ونظرا أن فيتامين بي 5 من مكونات الشعر المهمة يتم الاعتماد عليه في العديد من منتجات الشعر.

والزبادي البلدي هو من أنواع الزبادي الدسمة و يتم تصنيعه في المنزل بطريقة يدوية، حيث يتكون من حليب يضاف إليه زبادي عادي ويترك حتى يتخمر تحت ظروف معينة ولدرجة معينة، حيث يؤدي إلى تكاثر البكتيريا النافعة، والتي تكسبه الطعم اللذيذ.

ويتميز الزبادي البلدي بفوائده الكبيرة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، لذا فينبغي تناوله بشكل مستمر للحفاظ علي نعومة الشعر .

السبانخ مفيدة لتقوية الشعر

تشتهر أوراق السبانخ باحتوائها علي العديد من الفيتامينات ونسبة عالية من الحديد والأوميجا3 أيضا،وغنية أيضا بفيتامين سي، لذا فإنها تعتبر من أفضل الأكلات المفيدة للجسم والشعر أيضا وتعمل علي تقوية الشعر ومنع هشاشته .

وتعمل هذه العناصر معا لتعطيك فروة رأس صحية وتجعل شعرك رطبا؛ وتحميه من التكسير، لذا ينبغي الإكثار من تناول السبانخ للحفاظ علي قوة الشعر ومنع هشاشته وتكسيره .