طريقة حلى سريع كرات سميد ناعم حلويات شوكولاته رائعة حلوى رأس السنة

طريقة عمل كرات سميد ناعم حلى لبناني سريع سهل وبسيط، يمكن أن تعدي تلك الحلوى في المنزل كما أن أي ربة منزل ومبتدئات المطبخ فهو حلى سهل مصنوع من دقيق سميد الذي يعطي الحلى مذاق رائع ومميز كما إن تلك الطريقة لا تكتمل سوى بإضافة له الكريم شانتيه وعدد من المكونات الأخرى التي تعطي طعم رائع، كما أن تلك الحلى من حلويات البسيطة التي من المفضل أن تعديها لأطفالك وعائلتك بشكل سريع ورائع كما إنها مناسبة للأعياد والمناسبات المختلفة، ويمكن أن تعد في احتفالات عيد راس السنة الميلادية. مكونات عمل كرات حلى سميد الناعم نحتاج إلى 8 ملاعق كبيرة من دقيق سميد ناعم. عدد 3 كوب حليب سائل. عدد 8 ملاعق طعام من السكر. ملعقة طعام كبيرة من الزبدة. باكو من الفانيليا البودرة أو السائلة. باكو كريم شانتيه. للتزيين يرش جوز الهند على الوجه. طريقة تحضير حلى كرات السميد الناعم يتم وضع في وعاء عميق السكر والحليب ودقيق السميد ويقلب المكونات معا جيدا حتى يغطي الحليب الدقيق.

ثم ارفعي الوعاء على نار متوسطة الحرارة حتى يصل إلى الغليان المزيج ويصبح ذات قوام متماسك كقطعة واحدة.

ثم ضيفي عليه مقدار الزبدة مع الفانيليا وقلبي المكونات وحركي بهدوء، ثم أغلقي النار واتركي المزيج يبرد جانبا.

بعد أن تتأكدي من أن المزيج قد برد ضيفي عليه كريم شانتيه واعجنيهم جيدا حتى تتشرب كل كمية كريم شانتيه.

اصنعي كرات من عجينة السميد واغمريها في طبق به كمية من جوز الهند والمكسرات، أو يمكن وضع عليه شوكولاته مبشورة أو شوكولاته ملونة وترص في طبق تقديم وتكون بذلك كرات سميد جاهزة. مكونات عمل بسبوسة السميد والزبادي نحتاج إلى كوب من الماء. كوب من اللبن الزبادي. كوب من سكر أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة قطر. عدد 2 كوب دقيق سميد ناعم. عدد 2 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. مكونات عمل كرات حلى سميد الناعمطريقة تحضير حلى كرات السميد الناعممكونات عمل بسبوسة السميد والزبادي مقادير القطر لتسقية البسبوسة نصف كوب ماء. كوب كبير سكر أبيض. ملعقة كبيرة طعام سمنة. ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

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