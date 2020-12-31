طريقة عمل كيكة اليوسفي الكلمنتينا الهشة.. سيسألك الجميع عن سر مذاقها اللذيذ

طريقة عمل كيكة اليوسفي، مع دخول فصل الشتاء أصبح اليوسفي ومعظم الحمضيات من أعلى الفواكه استهلاكا، و الكيك من الحلويات المحببة للكبار والصغار، ولإحداث تغير واختلاف في الروتين حتى في المطبخ وللبعد عن أنواع الكيك التقليدية مثل كيكة الشيكولاته التي مللنا منها جميعا؛ لذا نقدم طريقة عمل كيكة اليوسفي بسهولة وبدون تعقيد رغم بعد الكثير عنها لاعتقادهم أنها بعيدة عن الكيكات العادية في المقادير أو الطريقة، ويذكر أنه تُعرف باسم كيكة الكلمنتينا فى الكثير من البلدان العربية، واليوم نقدمها إليكم من موقعنا ثقفني، تابعونا. طريقة عمل كيكة اليوسفي الكلمنتينا طريقة عمل كيكة اليوسفي الكلمنتينا المقادير: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

4 بيضه كبيرة.

كوب من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتان من السمن أو الزبد .

معلقة صغيرة من مسحوق اليوسفي أو بودرة اليوسفي تباع عند العطار ويمكن صنعها في المنزل من قشر اليوسفي.

القليل من بشر قشر اليوسفي مع مراعاة أخذ الطبقة الخارجية فقط.

كوب من عصير اليوسفي الطبيعي، أو كوب من عصير اليوسفي المعلب. طريقة تحضير كيك اليوسفي الهش نخلط البيض مع الفانيليا مع السكر بالمضرب الكهربائي حتى تمام الامتزاج ثم نضيف الزيت والسمن وتضرب جيداً.

ثم نُضبف عصير اليوسفي، يُعصر حبتان من اليوسفي وتصفي من البذور والألياف ونأخذ العصير السائل.

نضيف عصير اليوسفي الطبيعي أو المعلب مع خليط البيض.

نضيف إليهم الدقيق والبيكنج باودر ثم نخلهم جيدا، ثم يتم مزجهم جميعا في وعاء وندهن صينية مقاس 26 بالزيت ونرشها بالدقيق ونفرغ العجين بها.

نترك الكيك في فرن ساخن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي جميل، ثم تخرج وتبرد تماما وتقطع للتقديم وتزين بصوص كراميل أو فراولة. طريقة تحضير كيك اليوسفي الهش

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