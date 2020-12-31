بسبوسة بالقهوة.. طريقة مميزة للبسبوسة لكل عشاق القهوة

بسبوسة بالقهوة ، البسبوسة هي أحد أهم وأشهى الحلويات الشرقية؛ وتُعد بسبوسة القهوة من أشهى أنواع البسبوسة والتي يُفضلها عشاق القهوة، حيث أنه يوجد مئات من أنواع وطرق إعداد البسبوسة، ولكن تظل إضافة القهوة للبسبوسة مزيج عجيب تنال رضا واستحسان كل محبي القهوة. بسبوسة بالقهوة بسبوسة بالقهوة المكونات: كوب ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب من اللبن البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ملعقتان من النسكافيه.

ملعقة من القهوة.

ثلاث بيضات.

ملعقة من الفانيلا.

ثلاث أرباع كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان من البيكنج باودر.

ربع كوب من اللبن السائل.

علبة واحدة من القشدة.

رشة من الملح.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

لبن مكثف محلى.

جوز هند للتزين. طريقة عمل بسبوسة بالقهوة نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من السكر والفانيلا والقشدة والبيض والزيت النباتي ونخفقهم معاً جيداً حتى نحصل على خليط كريمي.

نقوم بعدها بإضافة دقيق السميد والقهوة والكاكاو والنسكافيه ولبن البودرة والبيكنج باودر واللبن السائل ورشة الملح ونستمر في الخفق لمدة خمس دقائق.

نُحضر صينية خبز وندهنها بالقليل من الزيت مع القليل من الدقيق ثم نقوم بسكب خليط البسبوسة في الصينية.

نُدخل الصينية إلى الفرن المُشعل مُسبقاً على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة حتى تنضج.

نُخرج البسبوسة من الفرن و نغمرها باللبن المكثف المحلى ونتركها ربع ساعة حتى تبرد ثم نزينها بجوز الهند ونقدمها. طريقة عمل بسبوسة بالقهوة وم الجدير بالذكر أن من أهم ما يميز البسبوسة هو تعدد الإضافات التي يمكن استخدامها وفي كل مرة تبدو وكأنها حلوى شرقية جديدة تماماً، كما أن المحلات لكل منهم إضافة أو طعم مميز مثل بسبوسة تسيباس، ومن الممكن أيضاً عمل بسبوسة الحلبة وغيرها من الأنواع الجديدة والتي قد تبدو غريبة، إلا أن طعمها رائع ومميز.

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