كيكة الثلج مكونات بسيطة لطعم خيالي وأسرار نجاح كيكة سنو وايت

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك عمل كيكة الثلج وفقاً لخطواتها، مما يدفع الأمهات للبحث عنها لإعدادها بشكل جيد، وتتكون الكيكة الثلجية من مكونات متاحة في المنزل، واليوم سوف نقدم لكم المزيد من الطرق التي تضمن لكم كيك بياض الثلج رائع مثل وصفة كيك سنووايت الأصلية. كيكة الثلج كيكة الثلج المكونات: كوب واحد من الدقيق المنخول.

6 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كمية مناسبة من الماء.

كوب واحد من جوز الهند.

كمية مناسبة من السكر.

نصف كوب من الزيت. طريقة تحضير وعمل كيكة الثلج نضع كلا من الماء وجوز الهند والسكر ويترك هذا المزيج لليوم التالي ثم يتم غليه ويصفى جيدا.

نضع في وعاء الدقيق المنخول والسكر والفانيليا والبيض والزيت ويتم خلطهم بشكل جيد حتى يصبح المزيج متجانس.

نضع الخليط في صينية ثم نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ثم نضيف إليها قطر جوز الهند ثم تقدم بألف هنا. كيك بياض الثلج في المنزل طريقة تحضير وعمل كيكة الثلجكيك بياض الثلج في المنزل المكونات: كوبا ونصف من الطحين المنخول.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كمية مناسبة من الماء.

خمس بيضات.

جوز هند.

زيت. طريقة تحضير وعمل كيك سنووايت نمزج كلا من الطحين والفانيليا والسكر والماء ويتم خلطهم بشكل جيد.

يتم وضع جوز الهند والسكر والماء ويتم غلي المزيج ثم يصفى.

نسكب خليط الكيك في صينية.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها صينية الكيك وتترك حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ثم نسقيها بالمزيج السابق ثم تقدم. طريقة تحضير وعمل كيك سنووايت يذكر أن كيكة بياض الثلج سنووايت من أشهى أنواع الكيك وبشكل خاص لمحبي جوز الهند، وقد سُميت بهذا الاسم نظراً للونها الأبيض الجميل والذي يبدو كقطع ثلج حقيقية.

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