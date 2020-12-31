بسبوسة الكاروهات طريقة جديدة لعمل بسبوسة غير تقليدية مميزة تبهج عينك وفمك

بسبوسة الكاروهات ، البسبوسة بشكل عام من أِشهى الحلويات الشرقية وأكثرها شيوعاً؛ حيث أن مذاقها المذهل مُحبب لدى جميع الأفراد سواء كانوا صغار أو كبار، وتتعدد طرق إعداد البسبوسة وأيضاً تتعدد النكهات الممكن إضافتها لها، ولكن بسبوسة الكاروهات من أكثر أنواع البسبوسة المحببة للجميع حيث أنها تغري العين قبل الفم، فمن خلال الكاروهات التي نقوم بصنعها باستخدام السكين تجعل لها شكل مبهج للعين ومذاقها الرائع يُبهج الفم أيضاً. بسبوسة الكاروهات بسبوسة الكاروهات المكونات: ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة ونصف من الفانيلا.

ثلاث أرباع كوب من الزيت النباتي.

ثلاث أرباع كوب من القشدة.

كوب وربع من دقيق السميد.

كوب من جوز الهند.

ملعقة ونصف من البيكنج باودر.

عبوة من القشدة للتزين.

قطر (شربات). طريقة عمل بسبوسة الكاروهات في مُحضر الطعام (الخلاط) نضع المكونات السائلة ونخلطهم جيداً.

بعد أن تمتزج المكونات السائلة نُضيف إليها المكونات الجافة ونستمر في الخلط لمدة خمس دقائق على الاكثر حتى تمتزج المكونات جيداً.

نُحضر صينية خبز ونسكب فيها الخليط وعليه عبوة القشدة، ويُمكن استبدالها بعبوة كريمة لباني.

باستخدام سكين نرسم خطوط بالطول وخطوط بالعرض على وجه الخليط ثم نُدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تزيد عن النصف ساعة حتى تنضج البسبوسة.

نُخرج الصينية من الفرن بعد مرور الوقت المحدد لها ونغمرها بالقطر(الشربات) ونقوم بتركها لمدة ربع ساعة حتى تبرد قبل التقديم، حتى نتمكن من وضعها في أطباق دون أن يتفتت قوامها. طريقة عمل بسبوسة الكاروهات يذكر أن البسبوسة أو هريسة السميد شامية ومصرية الأصل، وتختلف نكهتها وفقاً للمكونات الإضافية التي وُضعت عليها، ولكن في الأصل هي مكونة من السميد وجوز الهند والقِطر، فمثلاً هُناك بسبوسة بالقهوة وأخرى بالشيكولاتة والكريمة وغيرها من النكهات المحببة للجميع.

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